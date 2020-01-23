По итогам торгов среды американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,03%, закрывшись на отметке 3321,75 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,03%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,14%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на один базисный пункт, до 1,77%. Доходность 10-летних облигаций Германии также упала на один базисный пункт, до —0,26%.

После достаточно активной торговли с начала текущего года, результатом которой стали новые максимумы американских бенчмарков, игрокам все сложнее толкать рынок акций к новым вершинам. Тем не менее, в среду поводом для оптимизма стал отчет IBM, в рамках которого компания показала рост квартальной выручки и дала более высокий, чем ожидалось, прогноз годовой прибыли. Продолжили радовать инвесторов и акции Tesla, подъем которых способствовал росту капитализации компании свыше 100 миллиардов долларов. На данном этапе свои отчеты опубликовали 58 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, 67,2% показали результаты, которые превзошли прогнозы экспертов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,87%, закрывшись на отметке $62,69. Поводом для минорных настроений на нефтяном рынке послужили заявления главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что «мир наводнен нефтью, особенно из США» и раздутая в СМИ истерия вокруг вспышки коронавируса. Сегодня, с учетом вышедшей в негативном ключе статистики от Американского института нефти, согласно которой запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,57 млн баррелей, фьючерсный контракт Brent может вплотную приблизиться к уровню $62.

В среду индекс МосБиржи упал на 1,08%, закрывшись на отметке 3174,62 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3165 и 3150 пунктов, сопротивление находится на уровне 3200 пунктов. Локальные поддержки по фьючерсу на индекс РТС находятся на отметках 161000-159000 пунктов, сопротивление — 163000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 61,84 руб./$, прибавив 0,07% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 61,70 и 61,40, основное сопротивление расположено на уровне 62,0 и если данный рубеж будет взят, доллар может подорожать еще на 25-50 копеек.