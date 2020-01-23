Российский фондовый рынок в 2019 г. показал одну из лучших динамик в мире…

Индекс MSCI Russia вырос на 41%, опередив аналоги, индекс Мосбиржи полной доходности достиг рекордного уровня, к максимуму приблизился и долларовый индекс РТС полной доходности. Ключевым фактором, определяющим ценность российских акций, были дивиденды.

…благодаря локальному спросу

Рост российского фондового рынка в 2019 г. можно назвать уникальным, поскольку он впервые был обусловлен локальным спросом (розничные инвесторы), обеспечившим приток ~5,5 млрд долл. Вложения нерезидентов, исторически являвшиеся главной движущей силой, показали, по нашим оценкам, смешанную динамику (от нейтральной до негативной).

В 2020 г. российский рынок акций имеет потенциал роста на фоне повышательной траектории финансовых показателей и ожидаемого роста оценочных коэффициентов, что приведет к сужению дисконта по P/E к EMаналогам. Ограниченная зависимость от внешних рынков может создать условия для снижения безрисковой ставки, премии за страновой риск и премии за риск по акциям.

Мы ожидаем, что в 2020 г. факторы спроса станут более устойчивыми и сбалансированными…

Локальный спрос продолжит доминировать: ожидается приток ~8 млрд долл. за счет оптимизации сбережений населения. Российские акции становятся крайне привлекательными благодаря положительному спреду дивидендной доходности к доходности депозитов/облигаций и сохраняющемуся потенциалу роста. Мы также ожидаем умеренно позитивного внешнего фона для притока средств нерезидентов, что лишь усилит структуру факторов спроса в 2020 г.

…что транслируется в потенциальную полную доходность в 17–25%

Несмотря на опережающую динамику в ушедшем году, российский рынок акций по-прежнему торгуется с 47%-ным дисконтом к индексу MSCI EM. В результате использования нескольких методов оценки (bottom-up, top-down, вмененная дивидендная доходность) мы получили полную прогнозируемую доходность российского рынка акций в диапазоне 17–25%, из которых порядка трети обеспечат дивиденды (доходность: 7,3% в 2020П). По нашим расчетам, потенциал роста индекса РТС на конец 2020 г. составляет 12% до 1 810 п. Наша цель по индексу Мосбиржи – 3 730 п. (+19%).

Внешние факторы – ключевой риск для наших прогнозов

Внешний фон для российского фондового рынка в 2020 г. будет преимущественно определяться динамикой вливания ликвидности центральными банками, тогда как глобальный рост и геополитика отойдут на второй план. Есть риск, что один или более из этих факторов могут бросить тень на относительную привлекательность российский акций.

Макровзгляд: благоприятный фон для роста

Мы ожидаем, что рост экономики в 2020 г. ускорится (+2,0%) за счет бюджета. Расходы на нацпроекты запустят новый инвестцикл и добавят 0,6 п.п. к росту ВВП. Ожидаемое снижение ключевой ставки до 5,5% к концу года также должно оказать позитивное влияние на настроения инвесторов. Курс рубля, несмотря на волатильность, останется стабильным, в среднем на уровне 65 руб./долл.