Российский рынок акций в четверг продолжил спускаться вниз. Коррекция продолжается три сессии подряд. В моменте вчера была предпринята попытка выкупить просадку, однако к концу торговой сессии продавцы вновь перехватили инициативу. В результате, вчерашние обороты акциями индекса МосБиржи оказались максимальными с ноября прошлого года.

Вновь отмечаем закономерность, о которой упоминали в последние дни: более активное снижение показывают ликвидные голубые фишки. Соответствующий индекс вчера упал на 1,28%, тогда как индекс акций компаний средней и малой капитализации вырос на 0,27%. Ранее именно первый эшелон традиционно являлся флагманом восходящего тренда, а менее ликвидные бумаги догоняли позже на излете восходящей тенденции. При приближении коррекции ситуация меняется — на первом этапе активнее начинают падать голубые фишки, что мы и наблюдаем. Учитывая то, что все это подтверждается очень высокими объемами торгов, можно говорить о фиксации прибыли крупными игроками.

Тенденция по опережающей динамике наиболее ликвидных бумаг в январе прекратилась. Складывается ситуация, когда без существенного улучшения внешнего фона, то есть появления драйвера для повторного притока крупных инвесторов, сложно рассчитывать на V–образное восстановление. Так что можно предположить, что по индексу МосБиржи в ближайшие дни сформируется широкий диапазон боковой консолидации.

Для продолжения волны коррекции у продавцов может не хватить сил, особенно если фон в дальнейшем будет относительно стабильным. Если говорить о ближайших сильных технических поддержках индекса МосБиржи, то можно выделить район 3080–3090 п.

Хуже рынка среди голубых фишек выглядели акции Газпрома (-3,55%). Бумаги были лидером по оборотам на рынке. На мой взгляд, ближайшая область технической поддержки сместилась к 235–238 руб. Ожиданий быстрого восстановления к 250 руб. и выше сейчас нет.

Три сессии подряд активно снижаются обыкновенные бумаги Сургутнефтегаза. За эти дни они упали на 11,7%. Допускаем локальный отскок, но какой-то фундаментальной идеи для разворота и возврата к недавним максимумам (54 руб.) пока не наблюдается.

В лидерах роста в четверг были акции АФК Системы (4,9%), продолжившие отыгрывать заявления главы компании о дивидендной политике, снижении долга и IPO Ozon. В данный момент бумаги выглядят перегретыми. И хотя на длинной дистанции пространство для положительной переоценки еще есть, в краткосрочной перспективе сохранить прежние темпы роста будет непросто. Возможен временное торможение волны роста с формированием локальной волны коррекции.

Лучше рынка накануне также выглядели акции Русгидро (+3,73%). Волатильность в этом инструменте в последние дни остается очень высокой. В самой ближайшей перспективе предлагаю следить за уровнем 0,690 руб. В случае его преодоления следующие целевые ориентиры могут сместиться к 0,710–0,714 руб.

Американские индексы вчера попытались продолжить движение вниз, но во второй половине сессии просадка была выкуплена. S&P 500 завершал день на положительной территории (+0,11%). Цены на нефть в четверг опустились на 1,85%, однако в течение дня масштаб падения был более значительным. В моменте котировки Brent снижались до $61,25. Сегодня утром фьючерсы на нефть торгуются около $62.

Итоги вчерашнего заседания ЕЦБ оказались ожидаемыми и не вызвали всплеска волатильности на рынках. Европейский регулятор оставил депозитную ставку на уровне —0,5%, как и ожидали аналитики, а ключевую — на уровне 0%. Совет управляющих ожидает, что процентные ставки останутся на нынешнем или более низком уровне, пока он не увидит, что прогноз инфляции будет устойчиво приближаться к целевому уровню 2%. Совет управляющих ожидает, что возобновленные покупки активов темпами 20 млрд евро в месяц будут продолжаться столько времени, сколько потребуется для усиления влияния политики регулятора и завершатся незадолго до того, как он начнет поднимать ключевые процентные ставки.

Между тем в мировых деловых СМИ можно встретить массу публикаций о рисках для фондовых рынков, которые связаны с распространением нового вируса в Китае. В этом плане сохраняется неопределенность, так что необходимо следить за развитием ситуации.

Несмотря на слабую динамику нефтяных котировок российский рубль вчера выглядел стабильно, что негативно для акций нефтяников. Курс USD/RUB остался около 61,9. В качестве ближайшего ориентира можно выделить район около 62,35–62,50. Если вдруг эти рубежи будут пройдены, то следующие цели сместятся к 63,2–63,3.

Среди корпоративных событий сегодня ожидается несколько публикаций по операционным результатам за IV квартал 2019 г. Отчеты планируют представить: ТМК, Детский мир, Лента, Распадская.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в четверг незначительно выросли. Работающие азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут всего лишь на 0,05%, нефть Brent в минусе на 0,06%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет чуть выше уровня закрытия четверга.