Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как нейтральный.

В ходе азиатской сессии нефть незначительно снижается, китайские площадки закрыты из-за праздника. Распространение вируса, согласно актуальным данным, несколько приостановилось, что вместе с рядом других факторов позволило американским индексам вчера вернуться к росту, при этом остальные мировые площадки продолжают чувствовать себя неуверенно. Рост под закрытие торгов в США, вероятно, был дополнительно обусловлен неплохой макростатистикой, в частности, число заявок на пособие по безработице оказалось меньше ожиданий, а также на фоне финансовых отчетов за 2019 год. Так, компания Procter&Gamble сумела увеличить чистую прибыль на 14.5% за второе полугодие 2019, остальные результаты также преимущественно были положительными.

Однако, наиболее важные новости вчера касались европейского региона. Стоит выделить успешное разрешение вопроса с Brexit, который с очень высокой долей вероятности состоится 31 января. После новых выборов в парламент, где преобладают сторонники Джонсона, споров там было гораздо меньше, что и обеспечило решение вопроса, который откладывался много месяцев. 2020 год станет переходным в отношениях ЕС и Великобритании, многие договоры продолжат функционировать. Риск Brexit без сделки исключен, что позитивно в масштабах мировой экономики.

Также состоялось заседание ЕЦБ, ставка ожидаемо осталась на нулевом уровне, программа QE продолжается. Лагард сообщила, что регулятор планирует менять монетарную политику, однако, сроки проработки достаточно велики (до конца 2020 года минимум), а инфляция не ускоряется — без этого сложно предпринимать какие-либо действия, тем более, что стимулов и так уже было предостаточно. Рынки слабо отреагировали на новости, пока мало кто верит в успех новой политики.

Нефть продолжила снижение в рамках наших ожиданий, сложности есть как на стороне спроса (недельные запасы в США всего на 0,4 млн. баррелей), так и на стороне предложения (по оценке МЭА рынок останется профицитным), однако Brent может найти поддержку вблизи 61-62. Рубль остался вблизи прежних уровней, несмотря на падение сырьевых котировок, что можно расценивать как позитивный сигнал, неопределенность по экономическим мерам нового Правительства сохраняется. Рынок акций РФ продолжил снижение, но сегодня попытается удержаться вблизи текущих уровней. Новатэк может пересмотреть дивполитику и запустит 4 очередь Ямал СПГ, однако рост акций останется ограниченным.