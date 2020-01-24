Доллар вновь попытается преодолеть уровень в 62 рубля
Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон.
Так, поддержку ему могут оказать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться выше 62 долларов за баррель, а также динамика валют EM, большинство из которых сегодня с утра прибавляют в пределах 0,2%. Однако этого может не хватить для восстановления позиций российской валютой. Напомним, что в текущий момент давление на рубль оказывают повышенные объемы покупок валюты по бюджетному правилу. При этом в последние дни компенсирует данный эффект подготовка экспортеров к налоговым выплатам, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке. В сложившихся обстоятельствах ожидаем нейтрального открытия торгов в рубле. В дальнейшем пара доллар/рубль может предпринять еще одну попытку пробоя сопротивления на уровне 62 рубля и закрепления в диапазоне 62 – 62,5 рубля.
Если смотреть на динамику пары USD/RUB можно констатировать, что в последние сессии она консолидируется под сопротивлением на уровне 62 рубля. У «медведей» пока не хватает сил для пробоя этого сопротивления. Однако уход поддержки рубля со стороны налоговых выплат, пик которых приходится на 27 января, негативная динамика в российской валюте может возобновиться.
Напомним, что днем ранее основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю, несмотря на снижение цен на нефть и ослабление большинства валют развивающихся рынков (MSCI Emerging market currency index потерял вчера порядка 0,2%). Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,1%, евро, напротив, снизился на 0,3%.
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