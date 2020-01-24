По итогам торгов 23 января индекс МосБиржи снизился на 1,05%, до 3141,20 п., а РТС на 1,04%, до 1596,11 п.

Пока в США не стартовали торги, на отечественном рынке возродилась надежда на позитивное закрытие дня. Однако новости о распространении нового коронавируса в Китае и ряд других опасений, включая будущую торговую войну с Евросоюзом, заставили инвесторов за океаном придерживаться пессимистичного настроя.

Российские участники торгов также не смогли оставить без внимания факт падения Brent до $61,50 за бочку. Также сохраняется пессимизм в сырьевых бумагах из-за опасений будущего роста налогов для обеспечения расходов бюджета. «Белой вороной» оказались акции «НОВАТЭК», которые подорожали на 1,3%. Глава компании Леонид Михельсон заявил о том, что может быть пересмотрена дивидендная политика в сторону увеличения выплачиваемой доли от прибыли. Дивидендные ожидания также продолжают толкать вверх бумаги АФК «Система» (+4,9%). Ранее во вторник глава компании В. Евтушенков говорил о сокращении долга до 150 млрд к концу года и возвращению к нормальной дивидендной политике. Слабее всех оказался «Газпром» (-3,55%). Возможное увеличение налоговой нагрузки на бизнес также касается и газовой монополии. С другой стороны текущая мягкая зима в Европе предполагает снижение зарубежных продаж. Среди аутсайдеров также были «Сургутнефтегаз» (-3,43%), «ФСК ЕЭС» (-2,48%), «Башнефть» (-2,22%) и «Татнефть» (-2,2%). Статистика по РФ оказалась более чем позитивной. Промышленное производство в декабре выросло до 2,1% при ожиданиях роста на 1,4%. Основной вклад в ускорение промышленного производства внесли обрабатывающие отрасли, а отнюдь не добыча сырья. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 80,959 млрд рублей.

Отечественная валюта преимущественно слабела в течение дня против доллара, но к вечеру смогла усилить свои позиции против евро. Диапазон коррекции 62,0-62,5 уже достигнут, но пока продавцы рубля испытывают сложности с достижением верхней границы этого диапазона. Международные резервы РФ выросли за неделю на $1,4 млрд до $558,9 млрд. Рубль также поддерживает налоговый период. Да и статистика прошлого года показывает, что снижение нефти до $60 существенного давления на рубль не оказывает. Это лишь означает то, что закупки валюты в рамках бюджетного правила снизятся в следующем периоде. К тому же на отсутствие какого-либо сильного тренда на ослабление указывает факт усиления позиций против единой европейской валюты. Всё же стоит признать, что одним из главных факторов поддержки рубля остаётся его высокая реальная доходность.

Американский рынок закрылся разнонаправленно, хотя в течение дня претендовал на потерю до 1,0%. Местные инвесторы нервно отреагировали на то, что случаи нового коронавируса были подтверждены в Ю. Корее, Вьетнаме и некоторых других странах. Китай объявил карантин в двух городах с общим населением около 17 млн человек. Потери индексу Dow Jones принесли такие бумаги, как слабо отчитавшийся Procter & Gamble (-0,46%). Телекоммуникационная и медийная Comcast Corp. (-3,77%) отчиталась сильно, но инвесторы могут быть обеспокоены будущими расходами на организацию стримингового видео. К слову говоря, потери клиентов Comcast были во многом обусловлены переходом в Netflix (+7,24%). Стоит также отметить акции General Electric (+3,52%). Компания всё чаще получает повышение рекомендаций со стороны инвестиционных домов. Статистика дня заставляет задуматься. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 211 тыс. при ожиданиях роста до 215 тыс. Самое неожиданное в том, что индекс опережающих экономических индикаторов снизился за декабрь на 0,3% при ожиданиях роста на 0,1%. По итогам торгов DJIA снизился на 0,09% до 29160,09 п., а S&P 500 повысился на 0,11% до 3325,54 п.

Активность торгов в Азии была ниже обычного, так как рынки Китая, Сингапура и Южной Кореи были закрыты в связи с новогодними праздниками по восточному календарю. Меж тем, число случаев нового коронавируса в КНР выросло до 830, а летальных исходов до 25. В финансовой прессе отмечают, что на текущий момент Китай оказался более открытым по информации о распространении вируса и мерах по борьбе с ним. Меж тем, именно эта открытость может стать источником панических настроений на рынках. Вспомним о статистике. В Новой Зеландии инфляция разогналась до 1,9% в IV квартале при ожиданиях 1,8% и 1,5% в предыдущие три месяца. Инфляция в Японии также ускорилась в декабре до 0,8% по сравнению с 0,5% в ноябре. Предварительный PMI в производственной сфере Японии вырос до 49,3 п. в январе по сравнению с 48,4 п. в декабре. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 23817,18 п. (+0,09%), Hang Seng — 27949,64 п. (+0,15%).

Нефть пытается возобновить рост. На азиатской сессии котировки Brent поднялись выше $62,2 за баррель. Стабилизации цен немного способствует статистика по США. Согласно данным Минэнерго страны, на неделе до 17 января коммерческие запасы нефти упали на 0,4 млн бар. до 428,1 млн бар. Запасы бензина выросли на 1,7 млн бар., а дистиллятов сократились на 1,2 млн бар. Импорт сырой нефти упал на 120 тыс. бар. в день до 6,4 млн бар. суточных поставок. Средний показатель спроса за четыре недели составил: 20,0 млн бар. общих топливных поставок в день, или —1,6% за год; 8,6 млн бар. бензина в сутки, или —1,4% за год; а также 3,5 млн бар. дистиллятов в сутки, или —8,3% за год. Добыча в США осталась на уровне 13,0 млн бар. в сутки. К 9:00 мск Brent — $62,25 (+0,34%), WTI — $55,77 (+0,32%), Золото — $1559,9 (-0,35%), Медь — $6010,92 (+0,02%), Никель — $13320 (-0,22%).

Индекс доллара повышался на 0,04% до 97,73 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повысилась до 1,75% по сравнению с 1,74% накануне вечером. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,105 (-0,05%), GBP-USD — $1,312 (+0,01%), USD-JPY – 109,54 (+0,05%).

Внешний фон немного стабилизировался, как стабилизировались и цены на нефть. Евро продолжает слабеть после того, как накануне ЕЦБ подтвердил программу выкупа активов на 20 млрд евро в месяц, как минимум, до конца текущего года. Российский рынок может восстановить часть потерь, которые он понёс накануне. Этому способствуют спокойные торги в Азии, а также возобновление роста котировок нефти.