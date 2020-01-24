Российский рынок акций мало изменится в пятницу, рубль укрепится в начале торгов на стабилизации внешнего фона. Рост нефтяных котировок может поддержать российский рынок акций.

ПРОГНОЗЫ

"Внешний фон немного стабилизировался, как стабилизировались и цены на нефть. … Российский рынок может восстановить часть потерь, которые он понёс накануне. Этому способствуют спокойные торги в Азии, а также возобновление роста котировок нефти", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

В краткосрочной перспективе возможна консолидация вблизи 1600 пунктов по индексу РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Первая волна продаж, связанных с китайским вирусом, по всей вероятности, исчерпана, но ситуация остается слишком неопределенной, чтобы говорить об окончательном восстановлении восходящего тренда на рынках акций", — говорит аналитик.

В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов могут оказать данные по деловой активности в странах еврозоны и США (индексы PMI), добавляет он.

На валютном рынке в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по паре доллар-рубль, но существенных оснований для сильных движений пока не наблюдается, полагает Старцев.

"Конечно, экспортеры сейчас по-прежнему оказывают российской валюте некоторую поддержку, но основной драйвер — это реальные процентные ставки. Россия по этому показателю занимает второе место в Большой двадцатке после Мексики и остается привлекательной для международных инвесторов", — отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный".

Аналитик в пятницу ожидает укрепления курса рубля к доллару на открытии и последующее движение в диапазоне 61,75-62,05 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Ведущие американские фондовые индексы США по итогам торговой сессии в четверг показали разнонаправленную динамику из-за сохранения рисков распространения нового типа коронавируса в Китае. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра поднимаются на 0,08-0,2%.

Китайские биржи закрыты в связи с новогодними праздниками по лунному календарю. Австралийский индекс S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 на закрытии торгов показали рост в 0,06% к уровню предыдущего закрытия.

Стоимость нефти растёт на 0,37% — до 62,27 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,1073 доллара против 1,1079 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в четверг продолжил корректироваться вниз третий день подряд и растерял половину январского роста. Ощутимое снижение рынка нефти в район полуторамесячного минимума поддержало фиксацию прибыли по российским активам.

К закрытию торгов четверга рублевый индекс Мосбиржи упал на 1,05%, до 3141,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1596,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга вырос на 6 копеек – до 61,91 рубля, евро снизился на 18 копеек, до 68,42 рубля, следует из данных Московской биржи.