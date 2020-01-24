Как сообщил Росстат, промпроизводство выросло на 2,4% г/г в 2019 г.

Хорошая новость связана с тем, что прошлогодние темпы роста близки к показателю 2018 г. (2,9% г/г), когда проходили президентские выборы.

Плохая новость заключается в том, что, как и в 2018 г., в структуре роста промпроизводства по-прежнему преобладал сектор добычи полезных ископаемых – в 2018 г. рост в этом секторе составил 4,1% г/г, в 2019 г. – устойчивые 3,1% г/г, сильно опередив рост соответственно на 2,6% г/г и 2,3% г/г в обрабатывающей промышленности.

Говоря о перспективах на этот год, можно сделать следующий вывод: хотя в 2018 г. рост производства электроэнергии, газа и воды находился в диапазоне 1,6-2,0% г/г, в 2019 г. объем выпуска в этом секторе в среднем не изменился на фоне теплой зимы, и этот фактор, судя по всему, будет объяснять относительно слабый тренд промпроизводства, как минимум, в 1К20. В то же время есть надежда на то, что новое правительство увеличит расходы по нацпроектам и в этом случае рост промпроизводства может составить 3,0% г/г в 2020 г.