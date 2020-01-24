Алроса объявила операционные результаты за 4к19, в целом соответствующие нашим ожиданиям. Нормализация структуры спроса и завершение цикла сокращения товарных запасов ограночным сектором способствовали улучшению структуры продаж компании, в результате чего средняя цена реализации камней ювелирного качества повысилась на 9% к/к (хотя в годовом сопоставлении цена снизилась на 3% г/г). Как мы отмечали в материале Alrosa – Santa brings relief for diamonds от 9 декабря, за последние несколько месяцев в условиях восстановления рынка алмазов акции Алросы опередили индексы MSCI EM Materials и MSCI Russia на 15–20 пп. Таким образом, при прогнозной цене на 12-месячном горизонте в 90 руб. (наша оценка данного показателя не изменилась) акции Алросы предлагают полную доходность всего в 7%.

Исходя из этого, рекомендацию по акциям компании мы понижаем с Покупать до Держать. На наш взгляд, нормализация рынка алмазов учтена в рыночной стоимости акций.