«Детский мир» выпустил позитивные результаты по продажам за 4К 2019 и 2019 год. Выручка в 4-м квартале выросла на 13,4% на фоне положительной динамики сопоставимой (LFL) выручки и открытия новых магазинов, в том числе в Казахстане и Белоруссии. Онлайн-продажи увеличились на 59% г/г. Всего за 2019 год выручка повысилась на 16% до рекордных 128,7 млрд руб., торговые площади расширились за этот период 9,7%, было открыто 99 net новых магазинов.

Рост LFL выручки составил 5% в 4К 2019 благодаря притоку клиентов (+7,9%). Средний чек снизился на 2,7%. Сопоставимая выручка за весь 2019 год повысилась на 7,2% при увеличении трафика на 8,5% и уменьшении среднего чека на 1,2%.

По темпам роста LFL выручки — это лучшие результаты в российском ритейле, сильно опережающие продуктовый ритейл. Несмотря на неблагоприятные демографические тренды компания продолжает операционный рост, демонстрирует стабильный рост покупательского траффика и увеличивает рыночную долю за счет конкурентов. Расширение бизнеса и контроль за расходами должны привести компанию к рекордной прибыли в 2019 году ~ 7,5 млрд руб. (+13,3% г/г) согласно консенсусу Bloomberg.

Мы обращаем внимание, что в этой биржевой истории помимо роста есть также дивиденды. По дивидендной доходности и коэффициенту выплат это, на наш взгляд, самая привлекательная история в российском ритейле. Недавно эмитент выплатил промежуточные дивиденды за 9 мес. 2019 года в размере 5,06 руб. (+15% г/г) с доходностью 5,1% на дату закрытия реестра, что можно считать высоким уровнем для промежуточного платежа. Финальный дивиденд по прогнозам составит ~5,1 руб. с дивидендной доходностью 4,3% к текущей цене. Таким образом, суммарно за 2019 год акционеры могут получить рекордные 10,2 руб. (+15% г/г).

Объявленные недавно планы правительства по увеличению финансовой помощи семьям с детьми благоприятны для ритейлеров, в том числе и для Детского мира. Социальные расходы свыше 1 трлн руб. повысят совокупный доход семей и позволят увеличить траты потребителей на детские товары, что принесет ритейлерам дополнительную выручку и приведет к положительной переоценке отрасли.

Бумаги DSKY превзошли наши ожидания с момента повышения рекомендации в ноябре, принеся полную доходность инвесторам свыше 25% за несколько месяцев. Операционные цифры, повышение дивидендов и новые социальные госрасходы позитивны для инвестиционного кейса Детского мира, и мы ставим целевую цену на пересмотр.