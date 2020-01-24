Конечно, быстрое распространение коронавирусной пневмонии в Китае и изоляция целых городов от внешнего мира сильно нервирует участников рынка. Однако, с другой стороны, внутренний Китай — это так далеко от цивилизации, что большинство все же не сильно верит, что зараза может добраться, например, до Европы и уж тем более до Америки. По крайней мере, пока не верят. И поэтому страх перед возможной эпидемией накатывает на финансовые рынки волнами — вверх- вниз, вниз — вверх. И это видно даже внутри одной торговой сессии. Вот и вчера начали торги за упокой на страхах заразиться неизвестно чем, а завершили день, отбросив все страхи и обратив наконец-то внимание на очень сильную квартальную отчетность отдельных компаний.

В итоге, индексы, конечно, немного побегали вверх — вниз, но все же можно констатировать, что день завершился вполне позитивно. А индексы S&P500 и NASDAQ уже вполне привычно и совершенно обыденно вновь переписали свои исторические максимумы по закрытию.

Однако все же справедливости ради следует отметить, что весь рост (а по индексам он все же совершенно незначительный) был обеспечен точечным ростом отдельных акций, которые имеют значительный вес в индексах. И это в основном акции промышленных компаний во главе с Boeing (BA, +2,85%) и General Electric (GE, +3,52%), а также акции железнодорожных и авиаперевозчиков. Последние показали бурный рост, вдохновленные вышедшей еще до торгов квартальной отчетностью одного из ведущих железнодорожных грузоперевозчиков Union Pacific (UNP, +3,46%) и сильной отчетностью авиаперевозчиков American Airlines (AAL, +5,42%) и Southwest Airlines (LUV, +3,59%).

А если к этому еще добавить и взлет акций компании NETFLIX (NFLX, +7,24%), хорошую отчетность которой участники рынка почему-то в течении нескольких дней просто не замечали, то мы фактически очертим весь круг вчерашних «столпов», на которых держался весь рынок. Этот список может быть и не столь велик, но все же он свидетельствует о том, что отчетность компаний все же первична по отношению к каким-то страхам неизвестных болезней.

Ожидания рынка 24 января

Последний день недели обещает быть позитивным. Китай ушел праздновать свой лунный Новый год и пока не будет слишком уж сильно нервировать всех своей нестабильностью. По крайней мере, в финансовой сфере… Хотя здесь проявляется явно страусиная позиция — биржи закрыты, торгов нет, значит, ничего плохого и не происходит. Будем надеяться, что и реально ничего плохого за недельное отсутствие китайских инвесторов на мировом финансовом рынке не случится.

Так что сегодня мировые рынки про Китай попросту забыли. И правильно сделали! Поскольку сегодня маленький подарочек инвесторам преподнесла Европа. А именно, главный локомотив европейской экономики — Германия. Вышедшие сегодня с утра данные PMI и по промышленности, и по сфере услуг оказались лучше ожиданий аналитиков и продемонстрировали положительную динамику. Такого дружного позитива по Германии мы не видели уже давно. И это явно взбодрило всю европейскую финансовую общественность. Европейские индексы дружно открылись в зеленой зоне и так же дружно прибавляют к 13-00 мск более 1% к вчерашнему закрытию. Так что в Европе мы видим сплошной позитив.

Что касается торгов фьючерсами на основные американские индексы, то и здесь вроде бы пока все в порядке. Хотя энтузиазма поменьше, но и его хватает на то, чтобы удерживать котировки в зеленой зоне. Хотя рост не очень большой — в пределах нескольких десятых процента.

Должна поддержать рынок сегодня вышедшая ночью блестящая квартальная отчетность от одного из гигантов технологического сектора — компании Intel (INTC). Сразу после выхода отчетности акции компании взлетели более чем на 6% и остаются на этих уровнях и по сей час. Поскольку значимость Intel для всего рынка велика, то сегодня можно ожидать хорошего спроса на акции прежде всего технологических компаний, которые в последние дни особым спросом у инвесторов не пользовались.

Сегодня также повышенный интерес вызовет выходящая в 17-45 мск макростатистика, а именно данные PMI за январь по промышленности, сфере услуг и композит. PMI вообще является хорошим индикатором настроений на рынке в целом, и поэтому за этим все будут смотреть очень и очень внимательно. Но бояться вроде бы не стоит. По крайней мере, аналитики прогнозируют рост всех индексов PMI, и будем надеяться, что мы получим эффект, сравнимый с тем, что мы видим cегодня после выхода PMI по Германии.

И действительно, если данные выйдут in-line, то вполне можно ожидать более высокого спроса на акции, и тогда рост индексов может не ограничиться 0,2%, а оказаться побольше — где-нибудь +0,5% — +0,7%. И это будет вполне достойное завершение текущей недели.