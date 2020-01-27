Новая торговая неделя на российском рынке акций может начаться со снижения. С утра складывается негативный внешний фон. Наблюдается глобальное бегство инвесторов из рисковых активов, растет спрос на защитные инструменты, в том числе долларовые гособлигации США и золото. В качестве главной причины слабого старта торгов в понедельник можно выделить рост опасений участников по поводу ситуации со стремительным распространением вируса в Китае.

За выходные положение дел стремительно ухудшилось. Согласно последним данным Reuters, число заболевших перевалило за 2700 человек. В плане влияния на финансовые рынки инвесторы опасаются продолжения активного распространения вируса по странам, что в свою очередь несет риски снижения деловой активности и конечного спроса. Все это способно негативно сказаться на динамике сырьевых товаров, что мы сегодня с утра и наблюдаем.

Сейчас сложно оценить масштаб потенциального воздействия эпидемии на рынки. Можно лишь предположить, что повышенная нервозность фондовых площадок и их чувствительность к новостям о вирусе может сохраняться до тех пор, пока не появится новостей о снижении темпов распространения заболевания.

Открытие торгов по индексу МосБиржи ожидается на отрицательной территории. В качестве ближайших уровней технической поддержки можно выделить район 3080–3090 п.

Более слабую динамику вновь могут показывать наиболее ликвидные голубые фишки, а не акции второго эшелон. Эта тенденция наблюдалась весь январь, дав нам ранее сигнал о развороте восходящей тенденции.

Под давлением сегодня могут оказаться акции нефтегазового сектора. Цены на нефть с утра падают на 2%. Стоимость фьючерсов на Brent опустилась к минимальному значению с ноября прошлого года — $59,4. На дневном графике цена приближается к важному уровню технической поддержки. Около $58,5 расположена нижняя граница долгосрочного восходящего тренда, сформировавшегося еще в январе 2016 г. В случае пробоя этой поддержки картина может существенно ухудшиться.

К тому же ценам на нефть не добавляют оптимизма сообщения о возобновлении роста количества буровых установок в США, а также заявления главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля о том, что перепроизводство на рынке может сохраниться и во II полугодии 2020 г.

Соотношение котировок отраслевого нефтегазового индекса РТС (в долларах) к цене Brent поднялось до максимума за 13 лет. То есть оценка сектора сейчас на рекордных отметках относительно стоимости ключевого сырья для компаний. В связи с этим риски покупки нефтяных акций, на мой взгляд, в моменте выглядят повышенными. Причем это касается даже фундаментально сильных историй. То есть нельзя исключать возможность продолжения локальной коррекции в Лукойле, Роснефти, Газпром нефти.

Также в зону риска попадают глобальные авиаперевозчики. Уже в прошлую пятницу в США заметно хуже рынка выглядели акции American Airlines (-4,03%), Delta Airlines (-2,42%), United Airlines Holdings (-3,51%). Сегодня их падение наверняка продолжится. Бумаги Аэрофлота в свою очередь также могут оказаться под давлением.

В качестве традиционного защитного актива сегодня вновь выступает золото. Стоимость тройской унции утром растет на 0,75% до $1582. По золоту складывается интересная техническая картина: в случае преодоления уровня $1600 далее по инерции может произойти ускорение без каких-либо существенных остановок вплоть до $1700–1710. Реализация подобного сценария способна поддержать акции Полюса и Полиметалла.

На американском рынке акций в прошлую пятницу была сделана заявка на разворот восходящего тренда. Индекс S&P 500 опустился на 0,9%. Риски снижения повышаются. Возможен слом продолжительной серии, когда рынок не падает более чем на 1%. Этот период тянется уже 72 сессии подряд — пятая рекордная серия в истории.

Дело в том, что существует следующая закономерность: как только просадка S&P 500 по итогам дня превышает 1%, растущая тенденция ломается, и начинается сильная коррекция. Всего с августа 2017 г. было зафиксировано 5 таких локальных трендов с продолжительностью минимум два месяца каждый.

Опасения по поводу распространения вируса затрагивают и мировой валютный рынок. Российский рубль наверняка с открытия покажет негативную динамику, ведь на него дополнительно давит еще и фактор дешевеющей нефти. В качестве ближайшего ориентира по паре USD/RUB можно выделить район около 62,35–62,50. Если вдруг эти рубежи будут пройдены, то следующие цели сместятся к 63,2–63,3.

На предстоящей неделе одним из ключевых событий станет заседание ФРС в среду. По его результатам сюрпризов не ожидаем: ключевая ставка останется в диапазоне 1,50–1,75%. Согласно опросу Reuters, все 105 аналитиков также ждут сохранения ставки на прежних уровнях. В фокусе внимания будут сигналы ФРС по поводу будущего операций РЕПО и покупок краткосрочных долговых бумаг. Кроме того, в четверг ожидается публикация первых оценок по росту ВВП США за IV квартал 2019 г.

В России на этой неделе продолжится серия публикаций операционных результатов. Во вторник ожидается отчет у М.Видео и Полюса, в четверг — у Энел Россия, Русгидро, Евраза, в пятницу — у Норникеля. Также в пятницу ожидается отчет по МСФО Северстали.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия в пятницу снизились. Работающие азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,94%, нефть Brent в минусе на 2,21%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет ниже уровня закрытия пятницы.