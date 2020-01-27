Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 0,9%, закрывшись на отметке 3295,47 пункта. Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,58%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,93%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, на 1,69%. Доходность 10-летних облигаций Германии просела на три базисных пункта, до —0,34%.

Пестрящие страшилками вокруг коронавируса заголовки ведущих мировых СМИ окончательно расшатали нервы инвесторов, которые в конце прошедшей недели переключили биржевые тумблеры в режим «Risk Off». В результате индекс S&P 500 показал самое большое падение с октября, а доходность казначейских облигаций упала до трехмесячного минимума. Справедливости ради нужно отметить: несмотря на то, что от обычного гриппа погибает больше людей, чем от выявленного коронавируса, изоляция крупных китайских городов может нанести определенный урон экономике Поднебесной. И если ситуация и далее будет развиваться в негативном ключе, продажи на глобальных финансовых рынках будут набирать обороты.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,34%, закрывшись на отметке $60,63. Опасения насчет снижения спроса на «черное золото» со стороны Китая из-за усугубляющейся ситуации вокруг коронавируса способствовали усилению продаж во фьючерсных контрактах на Brent и WTI. По мнению экспертов Goldman Sachs, если коронавирус будет по масштабам сопоставим с эпидемией атипичной пневмонии 2003 года, мировой спрос на нефть в 2020 году может снизиться в пределах 260 тыс. баррелей в сутки. Сегодня негативное влияние на котировки нефти будут оказывать ухудшающаяся из-за коронавмруса ситуация в Китае и данные от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, согласно которым количество нефтяных установок в США на прошлой неделе увеличилось на 3 единицы до 676 штук. На этом фоне игроки могут предпринять попытку опустить цену фьючерсного контракта Brent ниже уровня $60.

В пятницу индекс МосБиржи прибавил 0,16%, закрывшись на отметке 3146,2 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3120 и 3095 пунктов, сопротивление находится на уровне 3160 пунктов. Основная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 159000 пунктов. Сопротивление — 161200 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,07, потеряв 0,27% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль составляют 61,95 и 61,70, сопротивления – 62,33 и 62,50 соответственно.