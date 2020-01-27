После длительного роста фондовых рынков в финансовой системе накоплен значительный потенциал будущей нестабильности. Причем поводом для развития такой нестабильности может стать любой значимый фактор, способный напугать рынки. Подобным фактором на прошлой неделе стала эпидемия в Китае. Вспышка вируса и связанные с этим угрозы экономике Поднебесной стали серьезным дестабилизирующим фактором для многих рынков и очевидным угнетающим фактором для цен нефти. В результате происходившего в конце прошедшей недели снижения цен итоговый откат от пиков начала января уже превысил 10 долларов за баррель.

Очень показательной для развития последствий вируса станет наступающая неделя. Сообщения по динамике распространения в Китае коронавируса, а также накапливающиеся данные по излечению продолжат находиться в центре внимания рынков. Представители ОПЕК+ уже постарались компенсировать возникшие страхи рассуждениями о планах по возможному продлению соглашения о сокращениях добычи еще не полгода. Однако пока такие утечки как из-за длительности горизонта, так и «гадательности» будущих решений не производят большого впечатления на цены. Для рынка гораздо более важными будут данные о реальных темпах добычи странами ОПЕК+ в январе. Но такие данные начнут появляться лишь на следующей неделе.

А пока рынок будет следить за выходящей на неделе динамикой запасов и добычи в США. Здесь растет интрига в связи с сохраняющимися рекордными темпами добычи и вышедшей в пятницу информацией Baker Hughes о том, что число активных буровых на нефть растет вторую неделю подряд. Так что рынок с интересом будет ожидать свежих данных из США, способных добавить в важную картину дополнительные штрихи.

Несмотря на растущее напряжение, финансовые регуляторы пока с успехом транслируют рынкам состояние относительного спокойствия. Так, прошедшее на прошлой неделе заседание ЕЦБ не преподнесло значительных сюрпризов. Регулятор ожидаемо оставил текущую политику без изменений. Но при этом официально было оглашено о начале глобального пересмотра стратегии. Здесь будет долгая история, и контуры новой стратегии прояснятся только к концу текущего года, когда будет ясен возникший в результате выборов расклад в США. И все же Кристин Лагард, не без ляпов проведшая итоговую пресс-конференцию, со второй попытки постаралась донести, что политика ЕЦБ по случаю подготовки смены стратегии не поставлена на автопилот и текущие изменения, в том числе и по ставке, в случае необходимости еще могут происходить.

Изменения по ставке могут быть и на намеченном 30 января заседании Банка Англии. После формального решения о выходе из ЕС уровень согласованности денежной политики с ЕС будет снижаться. А вот от предстоящего 29 января заседания ФРС рынки не ждут резких движений – заседание будет проходным без новых экономических прогнозов и без изменений ставок. Но и на длительную перспективу у рынка нет четких ожиданий по изменению ставки – дает результаты выжидательная политика ФРС в отношении дальнейших действий.

Зато рынки ждут от январского заседания прояснения позиции регулятора по поводу запуска программы постоянного репо и стратегии покупок ГКО на рынке. Впрочем, прояснение может быть отодвинуто на следующее заседание ФРС. Но рынок будет ловить каждое слово, проясняющее дальнейшие перспективы монетарного стимулирования.

Для ЕС очень важным будет подготовка торговых переговоров с США, которые уже фактически стартовали на экономическом форуме в Давосе. Трамп сообщил там, что рассчитывает заключить торговое соглашение с ЕС до президентских выборов. Так что скоро через Атлантику зачастят официальные делегации. В связи с приближением выборов можно надеяться, что обострений (как в торговой войне с Китаем) США во взаимоотношениях с ЕС раздувать не будут.

А еще для рынка будет интересным продолжающийся выход операционных и финансовых результатов компаний. Да и сами «ужимки и прыжки» цен на разных рынках могут быть весьма интересными и занимательными. Так что и на наступающей неделе участникам рынка скучать не придется.