В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно негативный внешний фон. Основной риск последнего времени – распространение нового вируса из Китая, набирает обороты, хотя в конце прошлой недели могло показаться, что ситуация медленно стабилизируется. В ходе азиатской сессии нефть вновь несет серьезные потери, а золото дорожает.

Открытие российских индексов ожидаем заметно ниже уровней закрытия пятницы. Тогда также большая часть операций участников рынка была спровоцирована новостями из Китая. Всемирная организация здравоохранения попыталась успокоить общественность, поэтому рынки торговались разнонаправленно, однако ближе к вечеру ситуация изменилась в худшую сторону. Как итог, американские индексы потеряли почти 1% и рискуют продолжить эту тенденцию сегодня.

Еще в выходные речь шла уже о двух тысячах зараженных, а Си Цзиньпин сообщил, что ситуация является тяжелой. Золото подорожало пока всего на полпроцента, но, вероятно, еще ускорится в течение дня.

Еще одной важной темой в ближайшие дни станет тема взаимодействия ЕС и Великобритании. Если с Brexit все стабильно, и 31 января Великобритания должна покинуть ЕС, то вот с будущими торговыми отношениями это не так. Лондон не исключает использование инструмента ввозных пошлин для того, чтобы быстрее договориться о ключевых условиях торговли после выхода из объединения. Безусловно, любые пошлины в данный момент станут проблемой для мировой экономики, а также ударят по обоим участникам, как в случае с США и Китаем, поэтому нужно внимательно следить за дальнейшими переговорами сторон.

Цены на нефть острее других активов реагируют на негатив, ровно так же, как это было в прошлом году. Фундаментальные проблемы с сырьем продолжаются, глава МЭА ждет избытка нефти не только в 1, но и во 2 полугодии. На угрозе распространения вируса Brent теряет более 2% и торгуется уже вблизи 59.40. Перемещение далее в диапазон 56-57 не станет большой неожиданностью. Учитывая рост спроса на защитные активы, рубль также слабо начнет новую неделю, вероятно, ослабев к доллару до 62.50 в ближайшие дни.

Операционные результаты компаний РФ, опубликованные в пятницу, преимущественно были нейтральными. ТМК сократила поставки труб на 5% в 2019 году и, на наш взгляд, уже торгуется вблизи справедливых значений, а долг остается завышенным. Лента добилась роста продаж лишь на 1%, несмотря на длительное падение акций, покупать их пока не стоит.