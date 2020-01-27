За прошедшую неделю кривая ОФЗ изменилась разнонаправленно – доходность коротких и среднесрочных бумаг снизилась на 3-5 б.п. (доходность 5-летних ОФЗ составила 5,81% годовых), длинных – выросла на 2 б.п. (6,2% годовых по 10-летним ОФЗ). Спрос на среднесрочные бумаги поддерживается ожиданиями сигналов со стороны ЦБ РФ на ближайшем заседании относительно возможности опустить ключевую ставку ниже 6% годовых. Вместе с тем, снижающийся аппетит к риску на внешних рынках оказывает давление на длинный конец кривой ОФЗ. На наш взгляд, на этой неделе будут преобладать негативные тенденции на рынке госбумаг на фоне сохраняющейся перегретой рынка и смены настроений на глобальных площадках.

Повышение спроса на защитные активы пока не оказывает давления на евробонды ЕМ – по итогам недели доходность UST’10 снизилась на 14 б.п. – до 1,68% годовых, российского бенчмарка – на 3 б.п. – до 2,95% годовых. Вместе с тем, на текущей неделе при сохраняющемся негативном потоке новостей относительно распространения вируса ждем роста давления на котировки российских бумаг и расширения кредитной премии.



