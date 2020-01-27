Из повода для падения новый вирус быстро эволюционировал в его причину. С одной стороны, меры, которые предпринимают китайские власти для сдерживания эпидемии, могут казаться избыточными, а с другой стороны, их пока не хватает для её локализации.

В реальном секторе экономики вирус и его последствия означают задержку и остановку ряда производств и предприятий. Речь идёт не столько о заводах, сколько о бизнесах, ориентированных на потребителя. Люди стремятся сидеть дома, не выходить на улицу и уж тем более избегать публичных мест. Как итог – Disney закрыл развлекательный парк в Шанхае, ряд заведений McDonald’s и Starbucks тоже прекратили работу в Китае. Власти КНР продлили празднование Нового года до 2 февраля, по сути превратив его в карантинный период. На экономике это скажется негативно.

На фондовых рынках заметнее всего было падение акций, связанных с Китаем и особенно сектором туризма и путешествий. Сервис для бронирования отелей Booking Holdings потерял около 4% капитализации, чуть хуже – китайские технологические компании, ещё хуже – авиалинии (United Airlines), совсем плохо Wynn Resorts, владеющая казино в Макао.

Если взглянуть шире, то S&P 500 просел не так сильно, зато пятница запомнилась самым сильным спадом индекса за последние несколько месяцев – 0,9%. Рынки настолько отвыкли от волатильности, что такое «падение» – уже событие. Фондовый рынок догоняет падающие доходности по государственным облигациям.

10-летние трэжерис, как и другие защитные активы резко выросли в цене. Золото и японская иена подскочили на открытии торгов в Японии, но сейчас немного корректируются. На валютном рынке индекс доллара DXY рванул вверх до 97,8 пункта, главным образом за счёт падения европейской валюты.

Подешевевшие акции по традиции будут выкупаться, но, если вирус как главный риск-фактор для рынков будет распространяться (наверняка), то распродажа продолжится.

В среду Федеральная резервная система, как ожидается, оставит ключевую ставку на текущем уровне 1,50–1,75%. С одной стороны, рынок уже заложил это в цены и доходности, но на нервном фоне поддержка от регулятора (хотя бы в виде добрых слов) не помешала бы.