В понедельник на российском рынке акций наблюдалась масштабная волна распродаж. Индексы показали максимальное дневное снижение за полгода. Кроме того, резко выросли внутридневные объемы торгов. В акциях индекса МосБиржи наторговали на 89,1 млрд руб., что является максимальным значением с июня прошлого года.

Падение в акциях проходило широким фронтом и затронуло большинство наиболее ликвидных бумаг. Снижение было как стабильных дивидендных фишках типа МТС, так и акциях нефтяников. В плюсе остались лишь золотодобытчики на фоне роста цен на драгметалл, а также расписки X5 Retail Group, которые ранее полностью пропустили все рыночное ралли.

Обращаем внимание, что падение нашего рынка не выделяется из общей динамики других фондовых площадок мира. В Европе ситуация не лучше: немецкий индекс DAX потерял 2,74%, французский CAC 40 упал на 2,68%, британский FTSE 100 просел на 1,57%. В США индексы также показали максимальное снижение с августа прошлого года. Индекс S&P 500 упал на 1,57% и к текущему моменту практически полностью нивелировал весь подъем января. Таким образом, вчерашнее снижение индексов МосБиржи и РТС выглядит закономерным явлением, а не нашей внутренней историей.

Сейчас складывается такая ситуация, когда сложно сказать, что в конкретный момент времени «фактор вируса уже заложен в цены». Этого никто не знает. По-прежнему сохраняется высокая степень неопределенности по поводу распространения вируса и потенциальных последствий. Количество заболевших растет более чем в два раза каждые два дня. По данным Bloomberg, количество заболевших в Китае в понедельник увеличилось до 4,5 тыс. человек, тогда как в воскресенье их было около 2,7 тыс.

Все это вызывает риски снижения деловой активности в промышленности и среди потребителей. Причем главным образом это касается Китая, крупнейшей экономики мира, которая вносит львиную долю в рост глобального ВВП и потребления.

Повышенная нервозность фондовых площадок и их чувствительность к новостям о вирусе может сохраняться до тех пор, пока не появится новостей о снижении темпов распространения заболевания. В таком случае спрос на финансовые активы с повышенным риском вновь вырастет. При этом не исключаю появление противоречивых сообщений в СМИ и дефицит достоверной информации касательно реального положения дел и масштабов распространения заболевания.

В любом случае в самой ближайшей перспективе определяющим фактором для динамики российского рынка акций останется именно внешний фон. Индекс МосБиржи в понедельник опустился к уровню поддержки около 3080 п. Уверенности в неизбежности отскока от этого рубежа у нас нет. Если вдруг котировки продолжат снижение и будут опускаться ниже 3080 п., то следующая локальная промежуточная поддержка расположена совсем рядом — около 3050 п.

В то же время начались распродажи и на рублевом долговом рынке. В понедельник снижались как ОФЗ, так и корпоративные облигации. На быстрый разворот этой тенденции в текущих условиях рассчитывать сложно. Вероятно, она сегодня продолжится.

Дополнительное давление на наш рынок акций оказывает фактор нефти. Фьючерсы Brent в понедельник упали на 2,2%. В моменте стоимость мартовских контрактов приближалась к ключевому уровню поддержки $58,5. Около этой отметки расположена нижняя граница долгосрочного восходящего тренда, который актуален с января 2016 г. Вчера этот рубеж выступил локальной точкой опоры, остановившей волну распродаж. В ближайшее время предлагаем внимательно следить за уровнем $58,5, ведь в случае пробоя этой отметки вниз далее может реализоваться еще одна сильная волна снижения.

Фактор падающей нефти для российских нефтяников частично компенсируется ослаблением рубля. Курс USD/RUB в понедельник ускорил движение наверх, закрывшись на уровне 62,97. В качестве ближайших ориентиров можно выделить район 63,2–63,3. Причин для резкого укрепления рубля сейчас не наблюдается. Ожиданий быстрого возврата к 61–61,5 сейчас нет. Наоборот, дополнительное давление на рубль оказывают еще и внушительные покупки валюты со стороны ЦБ (на около 21 млрд руб. ежедневно).

Слабый рубль оказывает поддержку акциям экспортеров. Лучше рынка выглядят бумаги Полюса и Полиметалла. Первый сегодня опубликует операционные результаты за IV квартал 2019 г. Также свои цифры о продажах обнародует М.Видео.

По понятным причинам под умеренным давлением могут остаться акции Аэрофлота, которые накануне выглядели слабее рынка и потеряли 3,6%. В это же время в США акции авиаперевозчиков также продолжают активное снижение на рисках падения перевозок из-за эпидемии: American Airlines (-5,5%), Delta Airlines (-3,4%), United Airlines Holdings (-5,2%).

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Работающие азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,29%, нефть Brent в минусе на 0,56%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет рядом с уровнем закрытия понедельника.