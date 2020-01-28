В понедельник в секторе высоколиквидных бумаг преобладали продажи. Спрос сокращается на рынках акций в целом, поводом стало распространение коронавируса в Китае, которое китайским властям пока не удается взять под контроль (сегодня сообщается о 106 летальных исходах и более 4500 случаях заражения в КНР). В итоге обыкновенные акции корпорации Алроса (ALRS) подешевели на 3.9%, Сбербанка (SBER) – на 3.8%, Аэрофлота (AFLT) – на 3.6%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 3.3%.

Во втором эшелоне была отмечена коррекция вниз. Так, обыкновенные акции Нижнекамскшины (NKSH) подешевели на 7.0%, Южуралникеля (UNKL) – на 6.6%, Рязаньэнергосбыта (RZSB) – на 5.5%, Камаза (KMAZ) – на 5.3%.

Фондовые индексы США понизились на 1.6% — 1.9%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в заметном минусе, продолжается снижение и по азиатским индексам.

Риски углубления коррекции вниз по индексу РТС остаются в силе. Хотя российский рынок остается заметно недооцененным по фундаментальным мультипликаторам в сравнении с мировыми рынками, повышенная волатильность на последних, вероятно, останется сдерживающим фактором для инвесторов в краткосрочной перспективе.

На валютном рынке в начале торгов возможны новые попытки «тестирования» отметки 63.0 по паре доллар-рубль на фоне сохранения спроса на «защитные» активы.



