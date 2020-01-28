Вчера российский рынок акций потерял почти 2% по Индексу Мосбиржи. В целом такой результат можно назвать позитивным на фоне снижения фондовой Америки на 1,5% и более чем 2-процентных потерь европейских площадок.

Поводом для масштабных распродаж рисковых активов по всему миру по-прежнему являются страхи снижения мировой экономики из-за распространения китайского коронавируса. Пока никакого улучшения ситуации нет. Наоборот, эпидемия лишь нарастает: за минувшие сутки число заболевших увеличилось практически вдвое.

Сегодня американские фьючерсы с утра неплохо отскакивают, прибавляя почти полпроцента. Это говорит о том, что откроемся мы ростом, также примерно на полпроцента. Однако риски возобновления продаж по-прежнему велики.

Среди негативных моментов можно отметить, что последние пару сессий снижение рынков усиливалось с открытием американских фондовых площадок, то есть идет продажа реальных активов не только спекулянтами, но и инвесторами.

Сегодня лучше рынка обещает быть «Норильский Никель», который и вчера упал слабее остальных «голубых фишек». На открытии бумаги ГМК поддержит хороший рост цен на никель и палладий.

Должна подрасти и нефтянка на фоне отскока цен на нефть. Самой перспективной бумагой в отрасли по-прежнему остается «Лукойл», поддерживаемый высокими дивидендами и программой обратного выкупа акций.

Нефть вчера достигла первой цели снижения – района 58,5 доллара за баррель. Это очень сильная поддержка, ее пробой спровоцирует дальнейшие масштабные распродажи. В том числе не исключено, что крупные нефтедобытчики начнут активно хеджироваться от дальнейшего падения цен, что вполне может увести котировки ближе к 50 долларам.

Однако нефть так и не решилась пробивать отметку 58,5, и от нее наметился вялый отскок.

На негативном внешнем фоне на 1,5% обвалился рубль, завершив день чуть выше отметки 63. Против рубля сыграла и начавшаяся распродажа ОФЗ, а также прохождение пика налогового периода. Сегодня рубль немного укрепится к доллару, но риски роста пары доллар-рубль к следующему сопротивлению 63,7 остаются высокими.