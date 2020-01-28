Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 3075-3095 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070, 3060 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3100, 3110 п.

Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для несущественного изменения индекса МосБиржи в первые минуты торгов. Позднее он может перейти в состояние временного равновесия в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня в США состоится публикация большого количества статистических показателей, которые в целом могут иметь смешанный характер. Наиболее значимым из них станут декабрьские данные по изменению объема заказов на товары длительного пользования (16.30 МСК).

Традиционным фактором временной стабилизации фондовых рынков в вечерние часы торгов должно стать приближающееся решение по величине процентной ставки ФРС. Оно будет объявлено в среду.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.94%) и РТС (-3.62%) завершили торги с резким понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В них реализовался уже давно назревший коррекционный спад, стимулом для которого стало сильное ухудшение состояния внешнего фона. Формальным поводом для этого послужили тревожные новости касательно распространения неизвестного ранее коронавируса, который уже вышел за рамки азиатского региона. В связи с этими фактором начались разговоры об ущербе, который он нанесет экономике Китая и ряда соседних стран.

Дополнительным стимулом для распродаж в российских акциях стало продолжившееся падение стоимости нефтяных фьючерсов. Вчера контракты на нефть сорта Brent просели ниже важного психологического и технического уровня $60 за баррель, что стоит трактовать как весьма тревожный сигнал. По этой же причине мы наблюдали резкое ослабление курса рубля по отношению к доллару США. За вчерашний день североамериканская валюта подорожала сразу на 90 копеек, или почти на 1.5%.

Надо понимать, что фондовые рынки в США, Европе и России были готовы к падению по причине накопившейся перекупленности. В начале текущего года на них наблюдался чрезмерный оптимизм. Более того, несмотря вчерашнюю просадку, они пока не исчерпали потенциал для дальнейшего понижения. Добавим, что с технической точки зрения на дневных графиках индексов МосБиржи и РТС продолжается формирование среднесрочного разворота вниз. Мы бы не стали ожидать их быстрого возврата к недавним максимумам.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние контанго величиной в 5.7 п. или около 0.4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с резким понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явным лидером падения среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, —3.83%). Они оказались под усиленным давлением на фоне резкого ослабления курса отечественной валюты по отношению к доллару США и к Евро. Вчера эти бумаги встретили довольно прочную поддержку на подступах к ценовому уровню 255 руб. Тем не менее, не стоит исключать их дальнейшего среднесрочного падения к следующей важной поддержке, расположенной в районе 250 руб.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, —3.59%) торговались хуже рынка, несмотря на продолжившееся падение стоимости фьючерсов на нефть. Не поддержала их и вчерашняя публикация позитивной отраслевой статистики, указавшей на увеличение пассажирских перевозок российскими авиакомпаниями на 10.3% по итогам 2019 года. Впрочем, темпы роста указанного показателя в декабре сократились до 4.9% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

По-видимому, вчерашняя слабость указанных бумаг была связана с опасениями убытков эмитента, обусловленных неожиданной вспышкой коронавируса. «Аэрофлот» уже объявил о возможности вернуть билеты или изменить дату вылета по направлениям в Китай и обратно без взимания дополнительной платы.

В отраслевом разрезе намного сильнее рынка закрылись акции российских золотодобывающих компаний: Полюс (PLZL RM, +5.48%), Polymetal (POLY RM, +1.55%), Лензолото-ао (LNZL RM, +5.02%), Лензолото-ап (LNZLP RM, +4.48%), Селигдар-ао (SELG RM, +2.14%), Селигдар-ап (SELGP RM, +1.49%). Этому способствовало заметное повышение стоимости фьючерсов на золото, которое было связано с резким сокращением аппетита к риску на фондовых рынках.

Стоит также отметить неравномерное повышение отдельных представителей сектора розничной торговли: FIVE-гдр (FIVE RM, +1.62%), М.Видео (MVID RM, +0.75%), Аптеки 36и6 (APTK RM, +2.43%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют коррекционное повышение стоимости в пределах 0.4-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Рынок акций в Китае и ряде других азиатских стран сегодня закрыт. Японский фондовый индекс Nikkei225 просел на 0.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с несущественным отклонением.