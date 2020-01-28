Сегодня рубль может восстановить часть позиций
Российская валюта накануне находилась под серьезным давлением, двигаясь в русле прочих валют развивающихся стран. По итогам вчерашних торгов рубль потерял около 1.5% в паре с долларом и 1.4% в паре с евро, в то время как индекс валют развивающихся стран (FXJPEMCS Index) снизился на 0.7%. В наибольшем минусе оказались валюты, зависящие от цен на энергоносители (рубль, чилийский песо, южноафриканский ранд, бразильский реал), что в очередной раз подтвердило несимметричность чувствительности данных валют к изменениям нефтяных котировок. Рубль, как и прочие валюты-аналоги, сильно реагирует на шоки нефтяных цен, связанные со спросом на энергоресурсы, и значимо слабеет при резком снижении нефтяных цен, поскольку это зачастую сопровождается risk-off настроениями на глобальных площадках. При этом резкий рост нефтяных котировок из-за опасений сокращения предложения нефти (как это было, например, в начале января на фоне эскалации отношений между Ираном и США) не всегда приводит к укреплению рубля. Сегодня, если внешний фон будет нейтральным, рубль может умеренно восстановить часть позиций, оставаясь при этом в диапазоне 62.5-63.0 в паре с долларом США.
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