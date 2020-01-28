Рост корпоративных кредитов вряд ли ускорится, несмотря на сильное снижение ставки ЦБ РФ
ЦБ вчера представил аналитическую записку, которая представляет собой проведенный в прошлом году опрос компаний, с целью выявления ограничений по инвестиционному росту. Учитывая что 78% ответов – это ответы частных компаний, порядка 80% опрошенных компаний указали на то, что их инвестиционные решения были связаны с плановой или вынужденной заменой оборудования. Результат этого исследования указывает на то, что инвестиционный процесс не был вызван планами роста и не может обеспечить экономический рост; это также говорит в пользу низкой чувствительности к процентной ставке ЦБ. Результаты опроса соответствуют нашему пониманию того, что несмотря на сильное снижение ставки с 7,75% в начале 2019 г. до 6,25% в конце прошлого года рост корпоративных кредитов вряд ли ускорится, и мы ожидаем, что он сохранится на уровне ниже 10% г/г в 2020 г.
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