Внешний фон перед началом торгов на российском рынке сегодня оцениваем как умеренно позитивный. Настроения на мировых рынках несколько улучшились, что привело к заметному росту большинства активов после снижения в понедельник. Конечно, в первую очередь это связано со снижением темпов распространения коронавируса в Китае и мире. Прироста заболевших в несколько раз, как это было ранее, удалось избежать, многие компании ведут активную работу по разработке вакцины и предлагают протестировать свои существующие лекарства для лечения. Основное внимание участники рынка, вероятно, обратили все же на заявление гендиректора ВОЗ, который отметил, что в отличие от ситуаций прошлых лет, Китай в этот раз сразу принял ряд правильных мер, что поможет снизить риски. Кроме того, ограничения на передвижения также должны помочь.

С технической точки зрения по большинству активов теперь формируется формация возвращения к росту, с позиции рисков момент для покупки является оптимальным. Дополнительную поддержку рынкам США оказал индекс доверия потребителей, в январе прибавивший больше прогнозов.

Уже после закрытия рынков было опубликовано несколько важнейших отчетов. Apple заметно превзошла ожидания рынка по ключевым показателям в 4 кв. 2019, в том числе по выручке, продажам iPhone, а также прибыли на акцию, немного не дотянув по выручке от сервисов, что, скорее всего, не будет иметь принципиального значения. Отчет станет фактором поддержки сегодня, а до конца недели результаты представят также Amazon, Microsoft, Facebook. Сегодня решение по ключевой ставке примет ФРС. С большой долей вероятности она останется без изменений, также как и объемы выкупа активов с рынка, хотя интрига все же есть.

Цены на нефть также перешли к росту без дополнительных поводов, ситуация на текущий момент выглядит неплохо, но все может изменить публикация недельных запасов сегодня.

Рубль не остался в стороне от общей динамики и вернул все позиции, утраченные в понедельник. Минфин сегодня предложит ОФЗ двух выпусков в ходе безлимитных аукционов, ожидаем спрос чуть выше среднего, что может дополнительно помочь российской валюте.

В лидерах фондовой секции были акции Мечела, так как покупатель Эльгинского месторождения уже направил запрос на сделку в ФАС. Мечел, вероятно, направит средства на закрытие долга, что позитивно в контексте будущих дивидендов и оценки компании. Спекулятивный рост может продолжиться.

Операционные результаты Полюса за 2019 оцениваем положительно, компания остается лидером сектора.