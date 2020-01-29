Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США в среду утром растут в пределах 0,3% после хороших финрезультатов Apple.

Квартальные отчётности опубликуют такие компании, как Microsoft, Facebook, Mastercard, AT&T, Boeing, McDonald’s, PayPal и Tesla – всего почти полсотни корпораций.

Важная макростатистика на сегодня – декабрьский индекс незавершённых продаж на рынке недвижимости (18:00 МСК). Но самое главное – заседание ФРС и решение по ключевой ставке (сейчас 1,50%–1,75%). По данным Чикагской товарной биржи CME, долговой рынок закладывает 87% вероятности сохранения ставки на текущем уровне. Рынок свыкся с текущим уровнем ставок и не требует их понижения.

В октябре регулятор начал программу покупки краткосрочных гособлигаций, пополняя таким образом баланс на 60 млрд долл. в месяц. Планируется, что программа продлится до середины 2020 г. С начала года баланс ФРС перестал расти прежними темпами и начал колебаться. Вероятно, имеет место погашение трэжерис, ранее выкупленных регулятором, и спокойствие на рынке операций репо. Индексы повернулись вниз, и это пришлось на время недавнего сокращения баланса ФРС. Зависимость от вливаний ликвидности – болезнь не слабее коронавируса (см. первый график).

Другой негативный момент, давший о себе знать с сентября прошлого года, – это обратный изгиб (инверсия) кривой доходности. В нормальной ситуации доходность облигации возрастает вместе со сроком до погашения, но при инверсии ставка по более коротким бондам выше, чем по более длинным. Это именно то, что почти произошло вчера – спред доходностей государственных облигаций вплотную приблизился к нулю. Инверсия искажает долговой рынок, вредит банковскому бизнесу и, как правило, предвещает рецессию в течение следующих года-полутора.

Вечером Джером Пауэлл наверняка скажет, что в текущих условиях менять ставку в какую-либо сторону нецелесообразно. ФРС видит положительные подвижки на внешнем контуре: подписание промежуточной сделки США-КНР и относительно «цивилизованный» брекзит. Из вновь возникших рисков – удар нового вируса по мировой торговле и китайской экономике.

Кто точно будет разочарован решением ФРС, так это президент Трамп. На недавнем форуме в Давосе он заявил, что регулятору стоило бы понижать ставки гораздо активнее. Зато Джером Пауэлл должен дать комментарии относительно здоровья американской экономики, перспектив производства и рынка труда. Кроме того, важный момент – это будет ли Федрезерв продлевать программу скупки активов и сокращать баланс. Здесь ясности мало, и именно это от главы ФРС ждут инвесторы.