Во вторник рынки скорректировались после резкого снижения накануне благодаря снижению опасений относительно скорости распространения вируса за пределами КНР. На этом фоне снижение котировок ОФЗ также приостановилось – доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 5,87% годовых, 10-летних – 6,26% годовых. Инвесторы продолжат внимательно следить за внешним фоном; не исключаем новых попыток возобновить снижение котировок на этой недели. Среди локальных событий отметим размещение 6-летнего классического выпуска ОФЗ 26226 и нового 4летнего флоутера ОФЗ 24021 (см. Корпоративные события). Также поддержать котировки и спрос на аукционах сможет погашение флоутера ОФЗ 29011 на 250 млрд. руб.

Рынок евробондов также продемонстрировал восстановление аппетита к риску – доходности 10-летних бенчмарков евробондов ЕМ снизились на 2-7 б.п. при росте доходности UST’10 на 5 б.п. – до 1,66% годовых. Доходность российской 10-летки опустилась на 2 б.п. – до 2,92% годовых при сужении кредитного спрэда на 7 б.п. – до 127 б.п. В начале торгов ждем развития позитивной динамики котировок, однако риски возобновления коррекции сохраняются.

Днем ранее рубль смог отыграть большую часть потерь, понесенных в понедельник, прибавив к доллару и евро порядка 1,1%. Учитывая ситуацию на рынке энергоносителей и консолидацию в валютах развивающихся стран, ожидаем нейтрального открытия торгов в рубле. В случае дальнейшего восстановления цен на нефть, покупки в рубле могут возобладать, что приведет к отступлению американской валюты в район 62 рублей. Однако не стоит забывать о рисках активизации продаж по широкому спектру активов в случае появления негативных новостей о распространении коронавируса. К концу дня ожидаем сохранения парой доллар/рубль позиций в диапазоне 62 – 63 рубля за единицу американской валюты.