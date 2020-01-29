Темпы роста реальных располагаемых доходов по итогам 2020 года могут ускориться до 1-2%
Накануне Росстат опубликовал ежемесячный блок статистики за декабрь и за 2019 год в целом. Данные указали на замедление темпов роста оборота розничной торговли с 2,8% до 1,6% по итогам года.
Мы не думаем, что данное замедление можно полностью расценивать как следствие повышения НДС в начале 2019 года. Частично замедление может объясняться более активным переключением потребителя на такой канал продаж как покупки из-за рубежа через интернет в период укрепления рубля. Косвенно такой сценарий подтверждается тем, что рост частного потребления как компонента ВВП (данный показатель включает трансграничные покупки) по итогам трёх кварталов 2019 года составил 2,5% (см. график). Рост реальных располагаемых доходов по итогам года составил 0,8% после роста на 0,1% годом ранее.
При сохранении стабильной инфляции, устойчивого роста заработных плат и на фоне старта анонсированных мер социальной поддержки темпы роста реальных располагаемых доходов по итогам 2020 года могут ускориться до 1-2%.
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