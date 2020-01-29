Ожидаем сохранения низких темпов роста российской экономики. Согласно нашим расчетам, в декабре рост российского ВВП составил 0,9% по сравнению с 0,6% месяцем ранее. Основной положительный вклад в экономическую динамику внесло ускорение роста промышленности. При этом на росте ВВП в декабре негативно отразилось углубление спада в секторе услуг и транспортной отрасли, а также замедление роста розничной торговли.

Поскольку рост промпроизводства в декабре был вызван преимущественно разовыми факторами, мы полагаем, что в краткосрочной перспективе темпы роста в промышленности умеренно снизятся. При этом замедление в розничной торговле в декабре было обусловлено так называемым эффектом высокой базы прошлого года. (В декабре 2018 г. потребительская активность населения заметно выросла в преддверии повышения цен, ожидаемого в результате увеличения налоговой нагрузки в начале 2019 г.)

Тем не менее углубление спада в секторе услуг говорит о сохраняющемся слабом потребительском спросе, несмотря на умеренный рост реальных располагаемых доходов. Дополнительным негативным фактором остается аномально теплая погода, которая влияет на выработку тепловой энергии, а также на объемы железнодорожного и трубопроводного транспорта (за счет снижения транспортировки энергоносителей). Таким образом, мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе темпы роста российской экономики останутся низкими.

В среднесрочной перспективе серьезное негативное влияние на рост российского ВВП будет оказывать продолжающая замедляться глобальная экономика. Согласно нашему текущему прогнозу, в 2020 г. российский ВВП прибавит 0,7%.