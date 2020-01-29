Вчера в первой половине дня золото торговалось около $1 580 за унцию, но после начала торгов в США цены начали отступать к отметке $1 570 за унцию и сегодня утром достигли $1 565 за унцию. Эта коррекция связана в основном с ослаблением опасений относительно эпидемии коронавируса, несмотря на отсутствие видимого улучшения ситуации.

Сегодня во второй половине дня инвесторы переключат внимание с коронавируса на итоги заседания ФРС США и пресс-конференцию ее председателя (начало — в 22:00 мск).

Наши аналитики по валютному рынку ожидают, что ставки останутся без изменений, но при этом Федрезерв продлит сроки покупок казначейских векселей до 3К20 (покупки осуществляются с осени 2019 года в объеме $60 млрд в месяц). Это должно обеспечить приток в систему нескольких сотен миллиардов долларов, в результате чего трехмесячные ставки, вероятно, снизятся примерно на 10 б. п., а доллар ослабеет.

В свою очередь, усиление спроса на риск, несмотря на ослабление американской валюты, окажет серьезное давление на котировки золота: мы полагаем, что сегодня к вечеру они опустятся до $1 555 за унцию.

Не исключено, что перед объявлением итогов заседания ФРС поддержку золоту окажет возобновление глобальной рискофобии на фоне новых сообщений о распространении коронавируса.



