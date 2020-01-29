ФРС "умнеет" медленно и вряд ли понизит ставку на сегодняшнем заседании
Сегодня пройдет очередное заседание ФРС США. На рынке не ждут никаких сюрпризов от американского Центробанка. Ставка должна остаться на месте, а операции репо и покупки краткосрочных казначейских облигаций должны продолжиться. Кстати, в части операций на открытом рынке от ФРС можно сегодня ожидать некоторых разъяснений, прежде всего, по срокам и объемам этих операций.
Думаю, что ФРС пролонгирует их до апреля, когда ожидаются большие налоговые выплаты. Уже стало привычным то, что американский президент Трамп пытается повлиять на решения ФРС.
Во вторник, непосредственно перед началом заседания центробанка Трамп написал, что руководству ФРС следует поумнеть и снизить ставку рефинансирования. Как показывает практика прошлого года, ФРС «умнеет» медленно и вряд ли понизит ставку на этом заседании. Еще интересно, что руководство ФРС скажет о влиянии китайского коронавируса на мировую и американскую экономику.
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