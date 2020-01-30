Российский рынок акций в среду попытался продолжить движение наверх, восстанавливаясь после предыдущей волны распродаж. Масштаб подъема ожидаемо оказался незначительным. Индекс МосБиржи уперся в область технического сопротивления 3130–3150 п.

В качестве факторов поддержки выступил умеренно позитивный внешний фон. В частности, в течение дня положительную динамику показывали рынки акций Европы и фьючерсы на американские индексы.

При этом отметим, что единой динамики среди российских голубых фишек не наблюдалось, хотя в предыдущие дни рынок двигался преимущественно широким фронтом в одну сторону.

Продолжают выглядеть слабее остальных акции Газпрома (-1,28%). В качестве ближайшего ориентира внизу можно выделить район 220–225 руб. Хуже рынка вчера также выглядели акции Лукойла (-0,26%) и Норникеля (-0,24%). В лидерах роста в среду был сектор электроэнергетики. Соответствующий отраслевой индекс первым среди всех секторов переписал максимумы, то есть полностью отыграл просадку последних дней. Более 2% вчера прибавили МОЭСК, ФСК ЕЭС, ТГК-1, Русгидро, Интер РАО.

На рынке нефти тем временем ускорение роста не произошло. Стоимость барреля Brent сегодня утром вновь снижается, цена опустилась ниже $60. По данным Минэнерго США, запасы сырой нефти в стране оказались выше ожиданий, что не подтвердило статистику от API.

Ключевым рубежом по Brent, за котором мы предлагаем внимательно следить, выступает район $58,5. Около этого уровня расположена нижняя граница долгосрочного восходящего канала, который сформировался в начале 2016 г. Отметка $58,5 сейчас является ключевой технической точкой опоры. В случае ее пробоя может реализоваться еще один импульс снижения.

В сложившейся ситуации видим повышенные риски еще одной локальной волны снижения как на мировых фондовых площадках, так и на российском рынке. Сегодня с утра внешний фон не вызывает оптимизма. Не исключено, что вновь могут выйти на первый план опасения по поводу влияния коронавируса. Кто-то может считать, что этот фактор выглядит раздутым в плане влияния на мировые фондовые рынки и является просто поводом для снижения. С такой точкой зрения сложно согласиться, ведь степень неопределенности по поводу дальнейшего развития событий остается очень высокой, а количество заболевших уже превысило значение при вспышке атипичное пневмонии в 2003 г.

Вероятно, первая волна оптимизма по поводу ожиданий разрешения проблемы с эпидемией может вновь смениться негативными настроениями, так как темпы распространения остаются высокими. Помимо гуманитарных проблем это создает угрозу ущерба глобальной экономике. Например, эксперты Morgan Stanley предположили, что, если вирус достигнет пика в феврале или марте, ВВП Китая в I квартале может потерять на 0,5–1%, а мир в целом не досчитается 0,15–0,30%.

Обращаем внимание, что в среду даже глава ФРС на пресс-конференции упомянул коронавирус в качестве серьезной проблемы, эффект от которой только предстоит оценить. Американский регулятор вчера ожидаемо сохранил ключевую ставку в диапазоне 1,50–1,75%. Реакция рынков была нейтральной. Отметим лишь рост спроса на «защитные» гособлигации США. Доходность по 10-летним Treasuries опустилась на новые минимумы с октября прошлого года.

По индексу МосБиржи сегодня сложно рассчитывать на подъем выше области 3130–3150 п. Наоборот, шансы на снижение котировок выглядят весьма высокими, несмотря на позитивную динамику фьючерсов на ключевые голубые фишки на вечерней сессии. Каких-то существенных уровней поддержки не наблюдается вплоть до отметки 3050 п.

Пока котировки индекса МосБиржи ниже 3150 п., может быть актуальным временное хеджирование длинных позиций путем шорта по фьючерсам на индекс. Чуть лучше рынка могут выглядеть акции золотодобытчиков (Полюс, Полиметалл).

В паре USD/RUB тем временем падение ожидаемо завершилось. В среду курс показал умеренный отскок к 62,5. Предпосылок к возобновлению устойчивого укрепления рубля сейчас не наблюдается. На мой взгляд, более вероятным выглядит сценарий роста в сторону 63,20–63,30.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские индексы после нашего закрытия в среду снизились. Работающие азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра падают на 0,44%, нефть Brent в минусе на 0,59%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет недалеко от уровня закрытия среды.