По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,09% закрывшись на отметке 3273,40 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,04%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,06%. Индекс MSCI Emerging Markets опустился на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на семь базисных пунктов, до 1,59%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на четыре базисных пункта, до −0,38%.

Инвесторы с умеренным оптимизмом отреагировали на заседание комитета ФРС США по открытым рынкам, по итогам которого регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне от 1,5% до 1,75% годовых. ФРС считает, что текущая денежно-кредитная политика призвана поддерживать сильный рынок труда, устойчивый рост и экономическую активность в стране, а также возврат инфляции к целевому уровню в 2%. Позитивным фактором для рынков является продолжение программы покупки Федрезервом казначейских облигаций, которая продлится минимум до второго квартала текущего года. На данном этапе объем выкупа составляет $60 млрд в месяц. Кроме того, как минимум, до конца апреля ФРС продолжит проводить регулярные операции РЕПО. Таким образом, пока мировые центробанки во главе с ФРС будут продолжать поставлять на рынки ликвидность, любые коррекции игроки будут воспринимать как хорошую возможность для новых покупок рисковых активов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,72%, закрывшись на отметке $59,62. Игроки негативно отреагировали на опубликованные данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,5 млн баррелей. Опубликованная ранее статистика от Американского института нефти показала снижение запасов на 4,27 миллиона баррелей. Ситуацию сглаживает умеренно позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках, но «быкам» по-прежнему не удается закрепить цену на черное золото выше $60.

В среду индекс Мосбиржи вырос на 0,5%, закрывшись на отметке 3128,8 пункта. Уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3120 и 3095 пунктов, сопротивления — 3140 пунктов. Локальная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 157000 пунктов. Основное сопротивление — 159000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 62,54 потеряв 0,4% по отношению к американскому доллару. Поводом для негативной динамики рубля послужили снижающиеся цены на нефть и слабая динамика валют развивающихся рынков. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,40 и 62,25. Уровни сопротивления — 62,85 и 63,10.