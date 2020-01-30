Вчера торговая динамика была смешанной. Отчеты компаний США удержали рынок от снижения. Лидерами роста стали акции ФСК (+3,48). Ослабление тревожности по поводу китайского коронавируса отправило в аутсайдеры акции Фармсинтеза (-12,57%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,30-62,70 на фоне снижения цен на нефть.

Влияние распространения коронавируса на бизнес Аэрофлота (-0,74%) минимально. Доля лидера отечественных гражданских авиаперевозок на азиатско-тихоокеанском направлении менее 5%, так что даже в случае отмены части рейсов на срок до двух недель потери Аэрофлота в первом квартале не превысят 0,4% от выручки. Не исключаем, что инвесторы попытаются бурно отыграть новости о сокращении количества перелетов, но, по нашему мнению, риска заметного падения мирового авиационного трафика нет.

Инфляция остановилась, доходы растут. Сообщается о нейтральной динамике недельной инфляции. По предварительным данным, реально располагаемые доходы населения за прошлый год увеличились более чем на 2,5%. Зарплата за прошлый год выросла в среднем приблизительно на 6%, что несколько превысило инфляцию. Мы полагаем, что тренд на повышение доходов сохранится в текущем году, поскольку бюджет предусматривает увеличение социальных расходов до 4 трлн руб. Драйвером роста служит отсутствие сильных шоков в экономике. Однако доходы населения по-прежнему повышаются недостаточно активно. Увеличение располагаемых доходов в краткосрочной и среднесрочной перспективе оказывает положительное влияние на рост финансового и потребительского сектора.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Будут отыгрываться итоги заседания ФРС и макростатистика из США. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,5-63. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3100-3130 пунктов.