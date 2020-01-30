Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть продолжают начатое накануне снижение, а сигналы с мировых фондовых площадок ухудшились.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США в среду, после попыток повышения, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились на 0,1%. Рынок не получил достаточных драйверов для роста, несмотря на обещания ФРС продолжать операции РЕПО как минимум по апрель (воспринимаемые как краткосрочное стимулирование) и отреагировать соответствующим образом при ухудшении макроэкономических условий. Регулятор оставил процентные ставки в диапазоне 1,50-1,75%, как и ожидалось.

Фьючерсы на индекс S&P500 утром теряют около 0,5% на фоне новостей о распространении коронавируса. Во Всемирной организации здравоохранения в четверг вновь рассмотрят вопрос об объявлении вируса мировой опасностью.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,4%. Индикатор в основном следовал за покупками, которые наблюдались в начале торгов в США.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,7%. Фондовые биржи Китая закрыты в связи с празднованием Нового Индикатор Гонконга Hang Seng теряет 2,3%, а тайваньский индекс обвалился более чем на 5%. Число заболевших коронавирусом, по последним данным, выросло до примерно 7700 человек, а умерших в КНР достигло 170 человек.

Нефтяные фьючерсы утром дешевеют примерно на 1% после более умеренного снижения накануне. Отчет Минэнерго США показал рост запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,5 млн баррелей, выше прогнозов, в то время как совокупные запасы нефтепродуктов мало изменились, а нефтедобыча осталась на рекордных 13 млн баррелей в день. Инвесторы обеспокоены перспективой замедления экономики Китая из-за коронавируса и следующего за этим сокращения спроса на “черное золото”. В связи с этим цены могут вновь взять курс на минимумы этого года 58,49 долл и 52,13 долл для Brent и WTI соответственно. Ближайшие сопротивления расположены на 60,20 долл и 54,20 долл.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС в среду завершили день без единой динамики. Рублевый индикатор закрепился немногим выше сопротивления 3125 пунктов, но ухудшение мировых настроений вряд ли позволит ему продолжить рост в четверг. Ближайшие поддержки для индексов расположены на отметках 3100 и 1550 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3090-3160 пунктов.

Рубль по итогам сессии немного ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль отступила от поддержки 62,20 руб, но также находилась ниже сопротивления 63 руб. Пара евро/рубль отскочила от средней полосы Боллинджера дневного графика (68,60 руб), положение выше которой держит открытой дорогу для повышения в район недавнего максимума около 69,55 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением ввиду ослабления склонности к риску на мировых площадках, в связи с чем можно ожидать новых продаж. Панических настроений на зарубежных биржах не наблюдается, что само по себе обнадеживающий сигнал, но и поводы для покупок найти будет непросто. Спросом вновь могут пользоваться акции золотодобытчиков, а во второй половине сессии внимание переключится на статистику из США и, в частности, на изменение ВВП страны.



