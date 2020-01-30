Прогноз результатов "Северстали" за IV квартал по МСФО: выручка снизилась на 13% к/к
Публикация финансовых результатов Северстали за 4К19 ожидается в пятницу, 31 января.
Согласно нашему прогнозу, выручка компании составит $1 835 млн (-13% кв/кв), показатель EBITDA — $576 млн (-27% кв/кв), рентабельность EBITDA — 31.4% (-5.9 пп); чистая прибыль — $321 млн, свободный денежный поток — $82 млн.
На результатах отрицательно скажется падение мировых цен на сталь и низкий сезон в России. Мы считаем, что рынок в первую очередь обратит внимание на дивидендную доходность за 4К19 (по нашим оценкам — 2.2%), а финансовые показатели за 4К19 не будут играть важной роли, учитывая быстрое восстановление цен на сталь в конце 2019.
Северсталь торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 5.3x, и мы считаем, что дисконт к НЛМК (6.4x) не оправдан.
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