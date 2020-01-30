Норникель планирует увеличить продажи палладия в слитках инвестиционного качества вместо порошков, которые используются промышленными потребителями. Это должно снизить дефицит на рынке металла и волатильность цен. Норникель в 2020 г. поставит дополнительные 96 000 унций палладия в слитках из своих запасов.

В компании заинтересованы в стабильных ценах палладия и опасаются надувания пузыря на рынке, который может быть вызван действиями спекулянтов. В тоже время дополнительные 96 тыс. унций планируемых поставок из запасов Норникеля составляют около 1% мирового потребления, что при ожидаемом дефиците в текущем году в районе 500 тыс. унций, вероятно, не окажет значительного влияния на баланс рынка. Что касается цен, то текущая динамика носит скорее спекулятивный характер и оторвана от реальной ситуации в промышленном секторе, в частности, в автомобилестроении. Из фундаментальных факторов, которые могут иметь место — это дефицит и опасения того, что у добывающих компаний ограничены возможности для наращивания предложения. Также запасы палладия у производителей, инвесторов и пользователей продолжают снижаться. Причем, достоверно оценить их текущий объем затруднительно. Физические запасы в ETF фондах с середины 2015г. упали на 80% до 624 тыс. унций и долгосрочно не способны компенсировать растущие объемы потребления (отток в конце года замедлился). Всего в запасах палладия на ETF приходится около 5%. Взлет цен оказывает давление и на издержки производителей автомобилей, что побуждает искать альтернативы палладию, которым способна стать платина.