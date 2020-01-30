Норильский никель планирует в 2020 году продать из своего палладиевого фонда 3 т металла. Помимо этого, компания планирует увеличить долю палладиевых слитков в структуре продаж палладия с целью снижения спекулятивного давления на цену этого металла. Более точная информация о доле и времени реализации этого плана не раскрывается.

Намерение компании в 2020 г. продать 3 т, или 96 тыс. унц., палладия означает резкое сокращение по сравнению с уровнем 2019 г., когда из фонда на рынок поступило, по нашей оценке, более 380 тыс. унц. В прошлом году компания рассчитывала иметь в фонде 110 тыс. унц. к концу периода, исходя из чего она по сути намерена сократить свой фонд до нуля, при этом не предполагает в 2020 г. закупать металл у Банка России. Хотя компания предпринимает меры по ограничению спекулятивного давления на цену палладия, снижение продаж из палладиевого фонда и фактически полное использование его запасов могут лишь усилить дефицит на рынке. В 2020 г. мы ожидаем дефицит на уровне 1,8 т – более 20% мирового спроса, а дополнительное предложение 96 тыс. унц. весьма незначительно скажется на конъюнктуре рынка.



