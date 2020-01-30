Год начался для нефтегазовой отрасли и сектора черной металлургии смешанной динамикой. Меры по сокращению избытка предложения нефти после повышения квот в декабре 2019 г. на саммите участников ОПЕК+ начали приносить свои плоды. В это время на рынке стали продолжилось восстановление цен после длительного падения во II полугодии 2019 года. Изрядную порцию негатива принесла на мировые рынки эпидемия в Китае, из-за которой под давлением оказались как стоимость сырьевых товаров, так и финансовых активов. Мы не беремся оценить степень и сроки ее влияния, но надеемся на устранение этого фактора в ближайшее время. Во всем остальном мы считаем, что текущая рыночная конъюнктура и прогнозы благоприятны для представителей нефтегазовой отрасли и сектора черной металлургии, и сегодняшнее время мы считаем удачным для входа в капитал этих компаний. Большинства представителей этих секторов предлагают дивидендную доходность выше 8%, что является достаточно высоким по мировым рынкам значением. Мы провели анализ с целью определить самые доходные акции российских компаний в 2020 году, и, по нашим оценкам, наиболее привлекательными инвестициями в нефтегазовой отрасли являются акции Татнефти, Газпром нефти и Лукойла. В секторе черной металлургии мы выделяем акции Евраза, НЛМК, Северстали и ММК.

Нефтегазовый сектор

Мы ожидаем, что в 2020 году средняя стоимость Brent составит $65 за баррель, так как благодаря сделке ОПЕК+ она будет удерживаться в комфортном для всех диапазоне от $60 до 65 за баррель. Мы полагаем, что средняя цена пройдет по его верхней границе из-за неожиданно сильной статистики из Китая и возможного продолжения военного противостояния США и Ирана. Из этого следует, что средняя стоимость Brent будет примерно на уровне 2019 г. В части производства стоит отметить, что российские нефтегазовые компании сильно ограничены в экспансии из-за сделки ОПЕК+, поэтому мы также не ожидаем существенного изменения добычи нефти российских компаний относительно уровня в 2019 года. Таким образом, мы считаем, что в 2020 году финансовые результаты не будут сильно отличаться от уровня годичной давности при условии неизменности налогового режима и текущий год станет еще одним благоприятным периодом для нефтегазовой отрасли.

Ниже мы рассмотрим наиболее привлекательные, на наш взгляд, компании из этого сектора.

Татнефть

Последние годы Татнефть является лидером по дивидендной доходности в секторе, имея при этом амбициозные планы как в сегменте добычи, так и в нефтепереработки и нефтехимии. В предыдущие годы обыкновенные акции компании предлагали доходность 10%, привилегированные – 11%, и, согласно нашим прогнозам, 2020 год не станет исключением, и Татнефть сохранит первое место по этому показателю. По нашим оценкам, компания выплатит по итогам 2020 года 82 рубля на акцию с аналогичной доходностью у обоих видов акций, то есть, мы ожидаем дивиденды примерно на уровне прошлых 2х лет вследствие неизменности предпосылок: цен на нефть, курса рубля и налогового режима на фоне поддержки со стороны растущей нефтепереработки Татнефти.

Говоря о Татнефти как о растущей компании, необходимо отметить масштабные проекты в нефтепереработке на базе Танеко, что в последние годы транслируется в двузначные темпы роста ее объема и глубины, а также запланированную масштабную экспансию в сегменте добычи (около 2% в год до 2030 года), которая сдерживается обязательствами соглашения ОПЕК+. Среди сильных характеристик Татнефти также стоит упомянуть высокую финансовую устойчивость (у компании отрицательный чистый долг) и планы сократить капзатраты после прохождения пика вложений в Танеко, если экспансия в сегменте добычи не состоится. Это существенно увеличит свободный денежный поток компании в среднесрочной перспективе при прочих равных. Наша целевая цена акций Татнефти составляет 907 руб. и 771 руб. для обыкновенных и привилегированных акций с потенциалами роста 17% и 6% соответственно.

За последние 12 месяцев котировки обыкновенных акций Татнефти снизились на 4%, и мы полагаем, что в текущем году кардинальных перемен в компании ждать не стоит: рост добычи сдерживается технически соглашением ОПЕК+, рост нефтепереработки давно учтен рынком, а влияние нефтехимии на консолидированные результаты пока невелико. Поэтому мы видим высокую вероятность, что бумаги проведут еще один год в боковике при прочих равных.

Говоря о привилегированных акциях, необходимо отметить их 30% рост с января прошлого года и снижение дисконта к обыкновенным акциям с 31% до текущих 6%. Мы считаем это ненормальной ситуацией с учетом того, что дивиденды на оба вида акций одинаковы, и ожидаем нормализации дисконта до стандартных 15%.

Резюмируя, мы рекомендуем акции Татнефти обоих видов в первую очередь инвесторам, ориентированным на бумаги с высокой дивидендной доходностью.

Газпром нефть

Согласно нашим прогнозам, в 2020 году Газпром нефть сохранит второе место в секторе по дивидендной доходности. Мы ожидаем, что, при условии сохранения нормы выплат в размере 40% от чистой прибыли по МСФО, дивиденды по итогам 2020 года составят 37 рубля на акцию, что соответствует доходности 8%. Компания ранее сообщала, что будет стремиться увеличить норму до 50%. На фоне перемен в дивидендной политике ее основного акционера, Газпрома, мы считаем, что шансы реализации этих планов повышаются. В таком случае выплаты вырастут, по нашим расчетам, до 46 руб. на акцию, а дивидендная доходность – до 10%.

Акции Газпром нефти хорошо стартовали в текущем году, прибавив 8%, а по итогам 12 месяцев выросли на 31%. Мы полагаем, что потенциал их роста не исчерпан, а его реализация, как и ранее, ограничена низкой ликвидностью акций: их free float составляет всего 4%. По нашим оценкам, целевая цена акций Газпром нефти составляет 558 руб., что соответствует потенциалу роста 24% от текущих котировок.

Лукойл

В прошлом году Лукойл провел колоссальную работу по повышению инвестиционной привлекательности, благодаря чему акции прибавили за год 24%. Основные меры предполагали использование программ выкупа акций и улучшение дивидендной политики, что в целом можно охарактеризовать как желание компании распределять больше доходов среди акционеров. Благодаря кардинальным переменам в дивидендной политике мы ожидаем существенного роста дивидендов в 2020 году, несмотря на стабильный прогноз цен на нефть. Мы ожидаем, что дивиденды по итогам 2019 и 2020 года составят 459 рублей (с учетом промежуточных 192 рубля) и 622 рубля (при условии отсутствия buyback) с дивидендной доходностью 7% и 9,5% соответственно.

С точки зрения роста курсовой стоимости мы считаем, что акции Лукойла обладают одним из наиболее высоких потенциалов в секторе. Наша целевая цена акций компании составляет 8 482 рубля на акцию, что предполагает рост в 31% от сегодняшних котировок. Мы отмечаем понятную стратегию развития Лукойла, относительно низкий план по капвложениям и, как следствие, высокий свободный денежный поток в долгосрочной перспективе, а также привлекательную дивидендную политику компании, согласно которой компания направляет на дивиденды 100% свободного денежного потока.

В заключение мы обращаем внимание, что 2019 год показал, что даже бумаги, находившиеся в хроническом застое (Сургутнефтегаз, Газпром) могут приятно удивлять, поэтому списывать их со счетов не стоит, но инвестиции в них сопряжены с высоким уровнем риска. Мы также рекомендуем избегать вложений в акции Башнефти, так как котировки компании полностью зависят от ожиданий дивидендов, в отношении которых у компании отсутствует прозрачная политика, и дивиденды могут варьироваться от 0 до бесконечности. Это делает вложения в акции компании сродни лотерее: так, в 2019 году акции Башнефти за день упали на 8% на рекомендациях по дивидендам из-за завышенных ожиданий рынка.

Черная металлургия

Цены на сталь начали восстановление в конце 2019 года после длительного снижения во II полугодии из-за слабого спроса на фоне торговой войны Китая и США. Достигнув дна в середине ноября, восстановление цен в том числе началось в том числе на одном из наиболее пострадавших рынков – европейском. Разворот тренда связан с тем, что из-за просадки цен произошло сокращение рентабельности производства стали, что привело к закрытию наименее эффективных мощностей, оказавшихся неспособными к функционированию в настолько неблагоприятной конъюнктуре: рентабельность европейских производителей упала ниже показателя во времена кризиса перепроизводства 2013-2014 года. К середине ноября 2019 года 90% мировых производителей стали работало в убыток, что не могло являться устойчивым уровнем, и рост цен на сталь оказался логичным следствием.

Черная металлургия является цикличной отраслью, и мы полагаем, что достижение рентабельности мировых производителей критического значения и последующий разворот цен на мировых рынках указывают на то, что дно пройдено в 2019 году, а прогнозы по крупнейшим экономикам на 2020 год, от которых зависит состояние мирового рынка стали, предполагают дальнейшее восстановление цен. Мы прогнозируем рост цен на сталь в Китае в 2020 году благодаря господдержке отрасли, которая в первую очередь заключается в инвестициях в инфраструктуру, однако темп роста спроса на сталь в Китае, по оценкам World Steel Association, будет всего 1% против 7% в 2019 году из-за слабой автомобильной отрасли. Мы ожидаем, что российский рынок также отразит рост спроса благодаря реализации национальных проектов, однако он будет скромнее из-за того, что в 2019 году действовал разовый фактор: переход застройщиков на эскроу-счета.

Мы сохраняем позитивный взгляд на отрасль и считаем привлекательными для инвестиций все крупнейшие компании российского сектора черной металлургии. Мы ожидаем, что все компании отразят рост EBITDA по итогам 2020 года, а средняя дивидендная доходность отрасли составит 11%, исходя из текущих котировок, поэтому, как и ранее, рекомендуем рассматривать акции этих компаний как дивидендные.

НЛМК

НЛМК будет стартовать в 2020 году с низкой базы из-за просадки европейского рынка в прошлом году, от которого компания зависит сильнее остальных российских металлургов, а также благодаря вводу в декабре 2019 года доменной печи #6, из-за запланированного ремонта которой динамика производства стали компании была в 2019 году хуже рынка. Компания также может удивить продажей американских активов, рентабельность которых сильно снизилась из-за заградительных пошлин на слябы со стороны США. По нашим оценкам, целевая цена акций НЛМК составляет 202 рубля, что соответствует потенциалу роста 41% от текущих котировок. Мы прогнозируем дивидендную доходность акций по итогам 2020 году на уровне 10%.

ММК

ММК будет извлекать наибольшую выгоду от роста внутреннего рынка, так как на него приходится 80% продаж компании, однако котировки компании полностью восстановились после падения сектора в 2019 году, и бумаги подают признаки перекупленности. По нашим оценкам, целевая цена акций ММК составляет 57 рублей, что соответствует потенциалу роста 26% от текущих котировок. Мы прогнозируем дивидендную доходность акций по итогам 2020 года на уровне 10%.

Евраз

Евраз выглядит крайне перепроданным и меньше остальных металлургов восстановился после распродаж во II полугодии 2019 года. Высокая зависимость от цен на уголь благодаря избыточным мощностям на фоне пожаров в Австралии и последующего роста цен на уголь может сыграть на руку компании. Мы обращаем внимание на высокую бету акций Евраза и волатильный характер торгов: для бумаг является нормальным изменение стоимости на 3-7% за день. По нашим оценкам, целевая цена акций Евраза составляет 730 пенсов, что соответствует потенциалу роста 90% от текущих котировок. Мы прогнозируем дивидендную доходность акций по итогам 2020 года на уровне 12%.

Северсталь

Северсталь планирует сильно увеличить инвестиции в текущем году, однако компания компенсирует капзатраты свыше $800 млн в год, что ограничивает негативное влияние роста инвестпрограммы на дивидендную базу. Исторически Северсталь была наиболее рентабельной в секторе, и результат от дальнейшей реализации программ по повышению эффективности может приятно удивить рынок. По нашим оценкам, целевая цена акций Северстали составляет 1 354 рубля, что соответствует потенциалу роста 45% от текущих котировок. Мы прогнозируем дивидендную доходность акций по итогам 2020 году на уровне 13%.