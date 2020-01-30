Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 0,75%. До окончательного согласования условий Brexit инвесторы ожидают мягкого стимулирующего характера денежно-кредитной политики (ДКП). По результатам заседания это подтверждено сохранением объема покупки на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($541,5 млрд) и объемом покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. В отличие от единодушной позиции членов американского FOMC, мнения при голосовании по ставке в Банке Англии разошлись. Существует точка зрения, что экономике необходимо больше монетарных стимулов и британская ДКП должна постепенно приближаться к европейской модели околонулевых ставок, в первую очередь из-за сохраняющейся неопределенности по Brexit.

Позитивная реакция инвесторов в британские активы связана с тем, что в пресс-релизе сделан прогноз более высокого роста ВВП в начале 2020 года. Рост занятости ускоряется, а уровень безработицы остается стабильным. Отмечено решение части вопросов в международной торговле и позитивная роль смягчения ДКП многими центральными банками. Показатель потребительского доверия, как и в США, улучшился.

Последнее заседание под руководством Марка Карни стало хорошим сигналом для инвесторов. Решится ли Банк Англии под руководством нового главы Эндрю Бэйли на снижение ставок, станет известно уже весной. Если экономика начнет восстанавливаться в соответствии с прогнозами, возможно, наоборот, потребуется незначительное ужесточение ДКП и поддержание инфляции вблизи таргета 2%.