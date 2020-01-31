Инфляционные ожидания в январе значительно снизились, добавляя аргументов ЦБ для снижения ставки 7 февраля. По данным Банка России, инфляционные ожидания населения на 12 месяцев вперед откатились на 0.7 пп до 8.3%, что соответствует уровням ноября 2019 г. Ожидания предприятий также показали нисходящую динамику (8.3 п против 8.5 п в декабре).

Декабрьский скачок показателей оказался полностью сезонным, отражая лишь опасения населения, что цены будут расти перед новогодними праздниками. Быстрый отскок ожиданий в январе указывает на относительную устойчивость показателя и невысокие вторичные риски для инфляции, даже если говорить о «заякоренности» ожиданий преждевременно. На этом фоне мы видим высокие шансы для снижения ключевой ставки на 25 бп 7 февраля.



