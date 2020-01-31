Курс рубля на завершающейся неделе ощутимо потерял в весе против доллара и евро на фоне роста коронавирусных рисков. Основные резервные валюты обновили максимумы с начала декабря прошлого года, поднявшись до 63,95 рубля за доллар и 70,88 рубля за евро.

Факторами курсовой динамики рубля выступали колебания аппетита к риску на фоне распространения китайского коронавируса в самой Поднебесной и в мире в целом. При этом остальные факторы, как то динамика цен на нефть или фондовых индексов также были производными вирусных рисков. Между тем, стоимость нефти сползла в район минимумов с октября прошлого года – около 56,45 доллара за баррель марки Brent.

В результате доллар вечером в пятницу за неделю повышался на 1,7 рубля до 63,8 рубля, евро — на 2,2 рубля до 70,7 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась немного выше 3,6 тысячи против 3,8 тысяч неделей ранее.

РУБЛЬ ПРОСТУДИЛСЯ

Рубль начал торговую неделю падением против основных резервных валют. За выходные стало понятно, что коронавирус – это серьезно. К понедельнику от него в Китае умерло 80 человек, число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744 человек. Это подогревало бегство инвесторов от риска, в том числе и от рубля. В итоге рубль сразу в начале недели растерял весь свой январский рост против доллара.

Впрочем, волатильность курса рубля возросла, и уже во вторник валюта РФ отскочила вверх против доллара и евро в рамках коррекции на фоне улучшения конъюнктуры мировых рынков.

Этому способствовали словесные интервенции. В частности, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус заявил, что Китай с самого начала вспышки пневмонии, вызванной новыми типом коронавируса, принял целую серию важных мер, что значительно отличается от того, какой политики страна придерживалась в прошлом.

Рынок нефти получил поддержку от слов министра энергетики страны принца Абделя Азиза бен Сальмана аль-Сауда. Он предположил, что страны ОПЕК+ в случае необходимости смогут предпринять меры для поддержки стабильности на рынке нефти.

В середине недели рубль притормозил в раздумьях после широких колебаний. Рынок нефти демонстрировал разнонаправленную динамику, переходя от роста к снижению. "Черное золото" отыгрывало риски распространения коронавируса. При этом волатильности добавили сообщения о том, что правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) нанесли ракетные удары по объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco и двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства, а также по "чувствительным объектам", удаленным от границы с Йеменом.

Впрочем, саудиты на следующий день заявили, что ПВО страны справилось с этими ударами, что убрало геополитическую премию стоимости нефти.

Курс российской валюты спокойно отреагировал на ожидаемое решение ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП). Регулятор по итогам заседания 28-29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Решение ФРС совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Федрезерв считает, что текущая монетарная политика является подходящей для поддержания стабильного роста и экономической активности, обеспечения сильного рынка труда и инфляции, близкой к целевой отметке в 2%. Решение по ставке было принято членами комитета по открытым рынкам Федрезерва единогласно.

Номинальную поддержку рублю на неделе оказали слова замминистра финансов РФ Владимира Колычева о том, что Минфин России сохраняет планы изменения валютной структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе снижения в ней доли доллара. А ещё ранее министр финансов РФ Антон Силуанов допустил, что часть средств ФНБ могла бы быть размещена в золоте.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в ускорившемся снижении вслед за нефтью на фоне стремительного роста показателей распространения коронавируса. Так, по состоянию на пятницу жертвами болезни в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Днем ранее данные равнялись 170 и 7711 человек соответственно.

ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения. Зараженные были обнаружены за пределами материкового Китая: в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах, в России. В то же время ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров.

Сейчас для рынков главным остался один фактор – распространение коронавируса. Даже завершение 31 января 3,5 летней саги Brexit проходит как-то незаслуженно незаметно.

Если страшные показатели заразившихся и умерших в Китае прекратят расти или хотя бы притормозят, то рынки ответят на это коррекционным ростом. Пока же инвесторам страшно, особенно перед выходными…