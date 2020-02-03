Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США начинают неделю коррекционным ростом в пределах 1% после заметного падения в пятницу.

После закрытия рынка квартальную отчётность обнародует материнская компания Google – Alphabet. В течение дня будут выходить январские данные по деловой активности в производственном секторе в т.ч. по Германии, зоне евро, Великобритании и США. В связи с замедлением китайской экономики и коронавирусом можно ожидать дальнейшего ухудшения ситуации в реальном секторе.

Плавное соскальзывание акций наконец превратилось в откровенный сброс перекупленных рисковых бумаг, особенно тех, что имеют отношение к Китаю. Флюгеры глобального роста вроде акций Caterpillar и Deere падают камнем на опасениях замедления не только китайской, но и опосредованно мировой экономики. Неудачные отчётности промышленников только усугубляют ситуацию. Тренд промышленного сектора негативный.

Акции нефтегазовых компаний летят камнем вниз, повторяя динамику цен на чёрное золото. Присоединяться к хаотичным продажам опасно, потому что в любой момент крупные страны-производители могут начать вербальные (или реальные) интервенции, чтобы не допустить дальнейшего обвала.

В сфере транспорта и туризма основной болевой момент уже пройден, но более плавный спад может продолжиться по мере распространения вируса. Страдают акции гостиничного бизнеса, авиалиний, сервисов бронирования и т.п. Apple временно закрывает все точки продаж в КНР, Deere тоже останавливает мощности.

Идеальный шторм, в котором нельзя обвинить ни Джерома Пауэлла, ни новые тарифы, спровоцировал бегство в безопасные классы активов. Продавая промышленное сырьё (особенно медь и нефть), инвесторы устремились в золото, японскую иену и государственные облигации развитых стран. За последние две недели ETF на американские трэжерис (GOVT) прибавил более 2%.

Золото подошло к рубежу $1600 за унцию и, судя по технической и фундаментальной картине, готовится пойти выше, потому что падающие ставки и новые негативные сигналы из реального сектора говорят о завершении бизнес-цикла. По тем же причинам провалились доходности гособлигаций, по десятилетним трэжерис ставка вновь оказалась ниже, чем по трёхмесячным векселям (инверсия).

Неделя будет богата на статистические публикации по деловой активности и рынку труда. Как следует из недавних заявлений спикеров ФРС, макроэкономика начинает давать сбои даже в США, что может серьёзно усугубить нынешнюю распродажу.