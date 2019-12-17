Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник утром незначительно растут.

Корпоративную отчётноcть после закрытия торгов обнародует служба доставки FedEx.

День будет богатым на макроэкономические публикации: в 16:30 – данные по строительному сектору (число выданных разрешений на строительство и фактический объём строительства), в 17:15 – объём промышленного производства, а в 18:00 – число открытых вакансий на рынке труда.

В том, что касается промышленного сектора и других индикаторов мирового роста, не всё так однозначно, далеко не все они указывают на рост (см. графики ниже).

Корзина сырьевых товаров – индекс Bloomberg Commodity – вяло колеблется в боковом тренде, сейчас, правда, находится у верхней границы коридора. Рынки акций повсеместно идут вверх, активнее всех – S&P 500, который, во-первых, ждёт хотя бы поэтапного разрешения торговых споров КНР, а во-вторых, поддерживаемый постоянными покупками гособлигаций со стороны ФРС.

Федрезерв своей мягкой монетарной политикой добился роста PMI, но реальные показатели промышленного производства продолжают ухудшаться. Это очередное противоречие между надеждами бизнеса из субъективного опроса Markit и объективным положением дел. Слабая обрабатывающая промышленность и есть причина того, что сырьё не дорожает. В этом смысле контраст с оптимизмом инвесторов в акции ещё более разительный.

Параллельно с падающим промпроизводством идёт ослабление американской валюты: индекс доллара DXY катится вниз (сейчас едва выше 97 пунктов), а недавняя попытка долгосрочных доходностей расти закончилась ничем. Зато локальный рывок вверх готовит золото: в мире падающих ставок на долгосрочный период это выбор более чем логичный.