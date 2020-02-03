В пятницу коррекция охватила первый эшелон. Среди лидеров роста вновь оказались акции Фармсинтеза (+8,07%). Аутсайдерами стали акции Россетей (-4,65%) и НЛМК (-4,05%). Пара USD/RUB подскочила почти до отметки 64 на фоне роста торговых оборотов.

Фондовый рынок растерял рост января. В начале месяца будет преобладать негативная динамика. Мы не исключаем усиления коррекции, поскольку на мировых площадках сохраняется отрицательная динамика. Если в феврале индекс S&P500 снизится до 3000 пунктов, то индекс Мосбиржи скорректируется в диапазон 2950-3000 п. Лучшими инвестициями выглядят валютные облигации, акции металлургии и телекомов.

Рубль продолжает «болеть». Новости о регистрации единичных случаев вируса в России инвесторы попытались отыграть ростом курса USD/RUB. Мы полагаем, что фундаментальных причин для ослабления рубля нет. Вспышка вируса в Китае перестанет быть в центре внимания через 1-2 недели, ориентировочно, через месяц начнут снимать карантинные ограничения. Товарооборот восстановится. Временной реакцией может стать снижение спроса на аукционах гособлигаций, но на экономику это влияния не оказывает. На валютном рынке не наблюдается паники, рост оборотов связан с закрытием коротких маржинальных позиций.

Торговая идея: АК «АЛРОСА» (-5,23%). Покупка, ТР 86,05 руб. Риски для дивидендов компании снизились за счет обсуждаемой регуляторами покупки трети её запасов в Гохран, а также информации о кредитном соглашении Dali Diamond и РОСЭКСИМа.

Ожидаем разнонаправленную динамику. Рынки будут реагировать на окончание политических дебатов в США и выход Великобритании из ЕС. Ожидаем, что пара USD/RUB будет торговаться в диапазоне 63,00-63,50. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3050-3100 п.