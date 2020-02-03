Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 1,77%, закрывшись на отметке 3225,52 пункта, промышленный индекс Dow Jones упал на 2,09%, высокотехнологичный NASDAQ просел на 1,59%. Индекс MSCI Emerging Markets снизился на 1,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась упала на восемь базисных пунктов, до 1,51%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до −0,43%.

На прошлой неделе мировые биржевые площадки находились под давлением новостей из Китая, где зафиксировано уже 10 тысяч случае заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом. Аналитики опасаются, что новый вирус может повлиять на рынки сильнее, чем острый респираторный синдром 2002—2003 годов, который обошелся мировой экономике в 33 млрд долларов. На мой взгляд, эксперты завышают степень значимости проблемы, и потери в итоге будут не такими серьезными.

Отмечу, что пик истерии вокруг вируса пришелся на китайский Новый год, и часть предприятий в стране не работала. Поэтому ВВП Китая в любом случае бы снизился. Тем не менее, заголовки ведущих мировых СМИ, больше напоминающие сводки боевых действий, еще какое-то время будут вынуждать инвесторов продавать активы.

Фьючерсные контракты на Brent и WTI завершили январь самым сильным снижением цены с мая 2019 года. Негативные настроения на нефтяном рынке также продолжают подпитываться спекуляциями вокруг коронавируса. По мнению игроков, из-за его распространения может значительно снизиться спрос на энергоносители. На данном этапе во фьючерсном контракте Brent есть две ключевые поддержки: $55 и $56, которые на фоне запланированного на 4-5 февраля заседания технического мониторингового комитета ОПЕК+, будут сдерживать натиск игроков на понижение.

В пятницу индекс Мосбиржи снизился на 1,03%, закрывшись на отметке 3076,65 пункта. В настоящий момент уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3043 и 3020 пунктов, уровень сопротивления — 3108 пунктов. Локальная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 151000 пунктов. Сопротивление — 154000 пунктов.

Стремительное падение цен на нефть и усилившиеся негативные настроения на глобальных финансовых рынках на прошедшей неделе стали основными причинами ослабления курса рубля. С конца 2019 года на отечественные фондовые и долговые площадки пришли внушительные объемы денег зарубежных фондов, которые теперь усилили продажи изрядно подорожавших российских активов на волне всеобщего бегства от риска, тем самым оказывая давление на рубль. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,60 и 63,35. Уровни сопротивления — 64 и 64,50.