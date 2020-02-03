Утром в пятницу торги мартовским контрактом на нефть Брент проходили выше $59/барр., но затем в течение дня котировки ушли вниз. В итоге экспирация фьючерса состоялась на отметке $58,16/барр., на $0,13 ниже уровня предыдущей фиксации. Новый — апрельский — контракт с ближайшей датой поставки в пятницу потерял в цене почти $2,5, также испытав давление со стороны слабевших фондовых рынков. В последние часы американской торговой сессии наблюдалась консолидация вблизи $56/барр., и на этой отметке контракт торгуется сегодня утром. В пятницу в условиях рискофобии негативное влияние на нефтяные котировки оказала публикация ежемесячного отчета EIA-914 Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по объемам нефтедобычи в стране за ноябрь, согласно которому показатель относительно октября увеличился на 0,2 млн барр./сут. до рекордных 12,9 млн барр./сут. Одним из немногих позитивных факторов стала готовность Минэнерго РФ перенести с марта на февраль заседание ОПЕК+, на котором будет рассмотрена проблема вызванного коронавирусом сокращения глобального спроса на нефть и, возможно, будут проанализированы пути ее решения. Технический комитет ОПЕК+ соберется 4-5 февраля, чтобы обсудить последствия коронавирусной эпидемии. Напомним, в пятницу агентство Reuters сообщило о том, что суточная добыча ОПЕК в январе по сравнению с декабрем уменьшилась на 0,64 млн барр. до 28,35 млн барр. (Bloomberg опубликует свою оценку сегодня). Это существенно ниже тех уровней, которые МЭА, ОПЕК и EIA представили как достаточные для сохранения рыночного баланса в этом году (соответственно 28,88 млн барр./сут., 29,47 млн барр./сут. и 29,44 млн барр./сут.). Впрочем, следует отметить, что в этих оценках еще не учитывались последствия коронавирусной эпидемии. По нашему мнению, из-за нее мировой спрос на нефть будет ниже на 0,3 млн барр./сут (годовой рост сейчас составляет чуть менее 1 млн барр./сут.). Это будет предполагать сокращение совокупных складских запасов в текущем году, однако только в том случае, если ОПЕК и партнеры договорятся о продлении срока действия соглашения об ограничении добычи до конца 2020 года и поддержании добычи на январском уровне на протяжении всего года. Также важно отметить, что, согласно данным Минэнерго РФ, добыча нефти и газового конденсата в России в январе относительно декабря увеличилась на 0,02 млн барр./сут до 11,28 млн барр./сут., но информации о структуре добычи с разбивкой на нефть и конденсат предоставлено не было (согласно действующим договоренностям в рамках соглашения ОПЕК+, добыча нефти в России в 1К20 должна равняться 11,12 млн барр./сут.).

Сегодня утром инвесторы анализируют последние данные, согласно которым на фоне введенного карантина спрос на нефть в Китае, где суточное потребление нефти составляет 14 млн барр., упал на 3 млн барр./сут (это стало самым серьезным падением после финансового кризиса 2008-2009 годов). Поставки нефти из Латинской Америки в КНР были приостановлены на прошлой неделе, а поставки из стран Западной Африки сократились, поскольку китайская Sinopec (крупнейший нефтепереработчик в Азии) снизила объемы производства в феврале примерно на 0,6 млн барр./сут, т. к. падение спроса на топливо способствует росту запасов нефтепродуктов.

Влияние эпидемии коронавируса на фундаментальные показатели нефтяного рынка лучше всего отражает выравнивание кривой фьючерсов Брент после резкой бэквордации (календарный спред апрель — май сузился с $0,7/барр. по состоянию на 24 января и сейчас составляет $0,1/барр.). Сегодня, в 18:00 мск, инвесторы ждут публикации январского индекса ISM PMI для обрабатывающего сектора США (консенсус предполагает, что его значение составило 48,5 против 47,8 в декабре). По нашему мнению, индекс может немного превысить отметку 49 (и, соответственно, консенсус-прогноз) благодаря подписанию первого этапа торгового соглашения между США и Китаем. Тем не менее мы считаем, что в 1К20 в промышленности США продолжится рецессия (значение индекса PMI меньше 50 указывает на снижение активности) из-за прекращения выпуска самолетов Boeing 737 Max. Еще одним поводом для осторожного оптимизма, судя по всему, стал некоторый прогресс в борьбе с эпидемией коронавируса. В частности, из больниц уже выписано почти 500 выздоровевших, т. е. их число превысило число летальных исходов. Большинство подтвержденных случаев заболевания зафиксировано в континентальном Китае, причем в основном — в провинции Хубэй, где действует карантин. Рост заболеваемости за пределами основной территории КНР замедлился. Мы полагаем, что котировки Брент сегодня должны протестировать технический уровень поддержки $55,8 за баррель (потенциал их дальнейшего снижения на текущей неделе, по нашим оценкам, ограничивается отметкой $54,65 за баррель), однако затем можно ожидать восстановления — после макроэкономических публикаций в США. Мы также полагаем, что в течение недели имеет смысл подумать об открытии длинных позиций по фьючерсам Брент, выбрав для этого удачный момент с учетом последней коррекции и ожидающихся позитивных новостей о борьбе с коронавирусом.