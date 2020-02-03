Прошедшая неделя нанесла удар мировому фондовому рынку оттуда, откуда еще месяц назад никто и не мог предположить. Эпидемия китайского коронавируса набирает обороты и захватывает все новые и новые страны и регионы, что сказывается все в большей и большей степени на мировой экономике. Вот и черный лебедь, о котором говорили все последнее время, но никто не знал откуда и когда он прилетит. Последствия этой эпидемии пока очень сложно предугадать, и поэтому падение американского рынка на 2% на прошедшей неделе может быть началом гораздо более сильной коррекции, а может и не быть…

И все же пока успокаивает одно — совсем уж panic selloff пока не наблюдается. Да, достаточно резко и существенно снизились. Но что такое существенно? Если взглянуть на предыдущий рост по 0,3 — 0,5 процента в день, то —2% за торги это конечно существенно. Но все же 2% — это не падение, а просто небольшая коррекция, которая и так давно назрела. Поэтому пока коронавирус — это только повод и не более того. Пока…

Картинка в отраслевом разрезе также пока не вызывает такого уж сильного беспокойства. Лучшими на прошедшей неделе были акции компаний, работающие в коммунальном секторе. Они даже удержались в плюсе, прибавив правда чисто символические 0,1%. Но плюс всяко лучше, чем минус. И собственно сам факт этого плюса свидетельствует о том, что деньги с рынка акций не уходят, а просто инвесторы привычно для нестабильных ситуаций перебрасывают средства с акций более рискованных (технологический сектор, нефтянка и т.д.) в защитные активы, к коим и относятся акции коммунальщиков.

А вот главными лузерами прошедшей недели стали акции сырьевых компаний. Однако и здесь тоже все вполне закономерно. Чего еще следует ждать от этих акций, если нефть с начала года потеряла в цене уже более 20% и продолжает снижаться, пока так и не отыскав свой уровень поддержки.

Что касается отдельных акций, то одним из главных героев прошедшей недели безусловно стали акции Tesla (TSLA,+1,52%), которые продолжают свой безостановочный полет в космос. Новый толчок росту этих акций дала вышедшая на прошедшей неделе квартальная отчетность. Сильная отчетность, новый спрос со стороны инвесторов и большое количество открытых коротких позиций привели к тому, что акции подорожали за неделю еще более чем на 15%, а всего — с конца октября — уже более чем на 160%!

Также порадовал своих акционеров и Amazon (AMZN, +7,38%), чьи акции также после выхода очень сильной отчетности в пятницу смогли обновить свой абсолютный исторический максимум. Правда, на фоне активных продаж, наблюдающихся по всему рынку, акциям мирового лидера онлайн-ритейлинга удержаться на максимумах не удалось, и в итоге он вырос за день "всего" на 7%!

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 3 ФЕВРАЛЯ

Все только начинается. Китай отпраздновал свой Лунный Новый год и вышел на работу. Результат первых торгов после более чем недельного перерыва вполне ожидаем — почти —8%! И это при том, что китайские власти, как утверждают многие источники, бросили на поддержку рынка более 137 млрд. долларов США (1 трлн. юаней). Поможет ли это удержать рынки от обвала в пропасть, пока совершенно не понятно. И зависит это сейчас не столько от денег (причем, в любом количестве!), сколько от того насколько успешно мировое сообщество будет противостоять коронавирусной пневмонии. Остановят ее, и рынки тут же успокоятся. Ну, по крайней мере, на время. В противном случае… страшно даже представить…

Что касается конкретно сегодняшнего дня, то мировые рынки, прежде всего, в лице Европы и США, отыграв негатив в пятницу, решили сегодня пока не спешить с нагнетанием паники. Так как с пятницы принципиально ничего не изменилось. И поэтому можно остановиться и перевести дух. Правда и особого хайпа тоже не наблюдается. Мы видим только, что продавцы пока решили прекратить распродажу, но покупатели сильно свои хвосты не распушили и пока как-то не очень жаждут тратить свои деньги на покупку подешевевших акций. Так что текущую ситуацию можно скорее охарактеризовать как настороженно — нейтральную и не более того.

Из интересных событий, если отбросить тот факт, что весь мир забыл обо всем на свете и с придыханием следит исключительно за количеством новых заболевших и умерших от коронавируса, на первом месте стоит выходящая сегодня уже после окончания торгов отчетность Alphabet (материнская компания Google). Она последняя из созвездия супергигантов, кто публикует свои данные, и, также как и у его "товарищей", аналитики ждут от него исключительно хорошие финансовые показатели. Весь вопрос только в одном — не съест ли весь позитив от вышедшей отчетности общерыночный негатив? И шансы здесь можно оценить как 50 на 50 — то ли выздоровеем, то ли умрем. Но все же будем верить в лучшее!