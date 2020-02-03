ММК: чистая прибыль за IV квартал может сократиться на 47%
5 февраля ММК представит финансовую отчетность по МСФО за IV квартал 2019 г. Согласно нашим расчетам выручка компании снизится на 14% к/к до $1 721 млн из-за падения объема продаж металлопродукции на 4% к/к и средней цены реализации на 13% к/к. EBITDA компании, по нашим прогнозам, сократится на 34% к/к до $345 млн, чистая прибыль – на 47% к/к до $144 млн.
Таким образом, мы ожидаем достаточно слабую отчетность от компании: IV квартал является традиционно слабым для сектора из-за сезонно низкого спроса, а неблагоприятная ценовая динамика усугубила ситуацию.
Вероятнее всего, ММК также отразит резкое сокращение свободного денежного потока, что повлияет на дивидендную базу. Впрочем, компания может компенсировать эту просадку за счет кэша и рекомендовать дивиденды в объеме, превышающем целевой уровень в 100% FCF. Так, во II квартале 2019 г. компания направила на дивиденды 200% FCF, когда свободный денежный поток за период был очень низким.
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