По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,73%, закрывшись на отметке 3248,92 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,51%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,34%. Индекс MSCI Emerging Markets потерял 0,1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт, до 1,52%. Доходность 10-летних облигаций Германии упала на один базисный пункт, до −0,44%.

Поводом для сдержанного оптимизма послужили действия китайского Центробанка, который посредством операций обратного репо предоставил рынку ликвидность в объеме свыше 173 миллиардов долларов. Кроме того, позитивные настроения поддержали данные по деловой активности в промышленном секторе США. После двух месяцев снижения, в январе индекс ISM Manufacturing поднялся до 50,9%, значительно превысив ожидания экспертов. Однако более сильный подъем сдерживают новости вокруг коронавируса. Пока число заболевших не пойдет на спад, на рынках будет сохраняться повышенная волатильность.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов достигли 13-месячного минимума, закрывшись на отметке $54,20. Усилению негативных настроений способствует информация о падении спроса на нефть в Китае. По сообщениям СМИ, независимые нефтеперерабатывающие заводы в провинции Шаньдун, которые в совокупности импортируют порядка пятой части сырой нефти Поднебесной, чуть более чем за неделю сократили производство почти на 50%. С технической точки зрения, пробитие уровня $55 открывает дорогу цене фьючерсного контракта Brent к минимумам декабря 2018 года, расположенных вблизи отметки $50.

В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 0,19%, закрывшись на отметке 3070,84 пункта. Уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 3043 и 3020 пунктов, сопротивление находится на уровне 3100 пунктов. Локальная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 151000 пунктов. Сопротивление — 154000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,72, прибавив 0,3% по отношению к американскому доллару. Несмотря на то, что на фоне позитивных настроений на мировых фондовых рынках рубль восстановил часть утраченных ранее позиций, дальнейшее продвижение российской валюты сдерживается негативной динамикой нефтяных цен. Если стоимость фьючерсного контракта Brent продолжит снижаться, пара доллар/рубль опустится к отметке 64,50.