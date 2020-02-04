В начале сессии рубль продолжит коррекционный рост
Сегодня перед открытием российского рынка для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Поддержку национальной валюте могут оказать восстановление рынка энергоносителей, где сегодня с утра ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 1,1%, поднявшись выше 54,5 доллара за баррель, а также укрепление валют EM, прибавляющих до 0,3%. Из внутренних факторов выделим покупку валюты по бюджетному правилу, высокий уровень которой сохранится до 6 февраля, а также ожидания объявления февральских объемов покупки и пятничного заседания российского регулятора.
В сложившихся обстоятельствах мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, что позволит ему продолжить коррекционный рост понедельника. Так, на открытии пара доллар/рубль уйдет в диапазон 63,5 – 63,7 рубля за единицу американской валюты, после чего перейдет в консолидацию в обозначенных границах. Однако в дальнейшем сохраняются риски активизации продаж в национальной валюте. В случае ухудшения ситуации на внешних площадках и очередной волны бегства от риска на фоне распространения коронавирусной инфекции, рубль в ходе сессии может растерять утренний рост, а американская валюта вернется в район 64 рублей.
Напомним, что в понедельник по итогам дня доллар и евро упали по отношению к рублю на 0,3% и 0,6%, скомпенсировав часть роста предыдущей недели. Отметим, что с технической точки зрения ближайшей поддержкой для пары USD/RUB в текущий момент выступает отметка 63,2 рубля, а ближайшим сопротивлением 64 рубля. При этом сохраняется сценарий краткосрочного роста доллара, целью которого может стать уровень 64,4 рубля за единицу американской валюты.
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